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Из-за ошибок в Black Desert на Xbox временно убрали режим Red Battlefield

Из-за ошибок в Black Desert на Xbox временно убрали режим Red Battlefield


Разработчики игры Black Desert с последним выпущенным патчем для игры на Xbox One и Xbox Series X | S убрали режим Red Battlefield (Красное поле битвы). Как отмечают разработчики на официальном сайте, это было сделано с целью исправить проблемы стабильности работы режима на приставках:

Недавно мы работали над различными патчами стабильности, чтобы решить проблемы, связанные с вылетом игры. Мы работали над тем, чтобы эти изменения не сильно повлияли на искателей приключений, но проблемы все еще остаются. В частности, особой проблемой было аварийное завершение игры во время Red Battlefield, поэтому мы приняли решение временно ограничить использование Red Battlefield до тех пор, пока не будут завершены запланированные нами усилия по оптимизации. Прежде всего, обеспечение приятного игрового процесса является главным приоритетом, поэтому мы сосредоточимся на оптимизации, пока игра не стабилизируется. Мы планируем снова открыть Red Battlefield, как только стабильность игры улучшится. Мы просим понять, что период оптимизации может варьироваться в зависимости от результатов работы.

Вместе с удалением режима Red Battlefield из Black Desert на Xbox, разработчики исправили проблему из-за которой квест «Происхождение мощной энергии» из основной цепочки заданий Серендии и «[Пробуждение] Руины дерева Бри» не могли быть выполнены.

Black Desert

Black Desert — MMORPG c открытым миром, в котором можно насладиться разнообразным контентом: реалистичные сражения и осады, исследование новых территорий, торговля, рыбалка, укрощение, алхимия, кулинария, сбор и многое другое. Погрузитесь в мир, о котором вы только мечтали!
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По материалам: newxboxone

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