Японская демо-версия Dynasty Warriors 9 Empires стала доступна на Xbox





Издательство KOEI TECMO сегодня выпустило демо-версию игры Dynasty Warriors 9 Empires на всех актуальных игровых консолях, но пока только в Японии. В том числе, она стала доступна на Xbox One и Xbox Series X | S. Демо можно загрузить на приставку Xbox из японского магазина Microsoft Store, однако стоит понимать, что она полностью на японском языке.

В демоверсии можно опробовать режимы «Учебное пособие» и «Режим редактирования», включая осадные бои. Созданного в рамках демо-версии офицера можно будет перенести в полную игру, когда состоится ее релиз. Режим «Политическая система» в демо отсутствует.

Напомним, что релиз игры Dynasty Warriors 9 Empires пройдет в два этапа. Изначально она выходит на территории Японии — 23 декабря 2021 года. А на 25 февраля 2022 года запланирован ее релиз на Западе.

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