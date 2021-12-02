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Экс-глава CFTC: пусть рынки определят ценность биткоина

Экс-глава CFTC: пусть рынки определят ценность биткоина


Регулирующие органы не должны определять, какие классы активов или ценные бумаги являются легитимными. Такое мнение высказал бывший председатель Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) США Кристофер Джанкарло.


https://youtu.be/9uEXKptMYhM

Он принял участие в основной дискуссии на саммите "Комплаенс цифровых активов и целостность рынка" в Нью-Йорке вместе с экс-главой OCC Брайан Брукс. Оба спикера отметили, что существующий подход к регулированию индустрии вызывает проблемы.


Джанкарло возглавлял CFTC, которая осуществляет надзор над рынком деривативов, в 2017 году. Тогда в ведомство обратились биржи CME и Cboe относительно возможности запуска фьючерсов на первую криптовалюту.


"Было примечательно, какое давление оказывалось на Комиссию, чтобы приостановить или прекратить сертификацию биткоин-фьючерсов. И это были не только регуляторы, хотя большая их группа из США и из-за рубежа звонила нам и говорила: “Не позволяйте это, потому, что вы легализуете биткоин”", — сказал Джанкарло.


По его словам, в тот период многие банки и традиционные финансовые учреждения были против одобрения криптодеривативов. 


"Не мне, как неизбираемому бюрократу, а рынку определять легитимность деятельности. И единственный способ, которым рынок мог бы это сделать — позволить этому на него выйти", — подчеркнул Джанкарло.


Брукс поддержал его мнение, отметив, что регуляторы не должны выбирать победителей и проигравших в индустрии Web 3.0.


"Мы же не просим SEC выносить суждение о том, какие автомобили лучше — Tesla или Buick. Мы позволяем решать это рынку", — заявил он.


Ранее Джанкарло выразил мнение, что SEC не должна регулировать биткоин, поскольку это прерогатива CFTC.


Напомним, в сентябре он покинул совет директоров криптолендинговой платформы BlockFi и продолжил сотрудничество в качестве консультанта.


Брукс в ноябре занял должность генерального директора в блокчейн-компании Bitfury Group. До этого он входил в совет директоров стартапа Spring Labs в качестве независимого члена и недолго возглавлял Binance US.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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