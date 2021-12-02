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Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные — 2-5 ноября

Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные — 2-5 ноября


Подписчики сервисов Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate в рамках акции Free Play Days на этих выходных, со 2 по 5 ноября, могут бесплатно играть в следующие 3 проекта: Night Call, RiMS Racing и Tom Clancy’s Rainbow Six Осада.

В рамках акции Free Play Days игрокам предлагаются полные версии игр. Но играть в них можно в течение ограниченного времени — до вечера 5 ноября. После этого игроки могут приобрести проекты себе в собственность и перенести в них весь достигнутый в рамках бесплатных выходных прогресс.

Night Call


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Night Call

Серийный убийца рыщет по улицам современного Парижа. Число жертв растет, а полиция никак не продвигается в поисках преступника. Вы водитель …
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RiMS Racing


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RiMS Racing Xbox One

Игра для Xbox One, совместимая с Xbox Series X|S. Оптимизированная версия для Xbox Series X|S доступна отдельно. Победа в заезде зависит …
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RiMS Racing Xbox Series X|S

Версия игры RiMS Racing для Xbox Series X|S, НЕ совместимая с Xbox One. Победа в заезде зависит не только от мастерства на трассе. Вам ну…
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Tom Clancy’s Rainbow Six Осада


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Tom Clancy’s Rainbow Six Осада — Deluxe Edition

В Tom Clancy’s Rainbow Six® Осада у вас появятся безграничные возможности разработки стратегии, с помощью которой вы приведете свою команду …
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По материалам: newxboxone

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