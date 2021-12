Эти 8 игр добавляют сегодня в подписку Game Pass





Подписка Xbox Game Pass сегодня, 2 декабря, пополнится сразу 8 новинками. В подписку добавляют первые декабрьские игры, которые были анонсированы ранее, но есть и приятный сюрприз — игра Townscaper, которую не заявляли к релизу в подписке.

Таким образом, сегодня к Game Pass на Xbox и PC присоединяются следующие 8 игр.

Townscaper

Стройте причудливый островные города с извилистыми улицами. Постройте небольшие деревни, парящие соборы, сети каналов или небесные города на…

ANVIL : Vault Breaker (Game Preview)

Эта игра находится в разработке. Она может измениться со временем и может быть не выпущена как конечный продукт. При покупке учитывайте, что…

FINAL FANTASY XIII-2

Возвращение культовой саги FINAL FANTASY XIII, разошедшейся по миру тиражом в 6 млн. копий. Встречайте — FINAL FANTASY XIII-2. Вас ждет захв…

Lawn Mowing Simulator

Приготовьтесь к встрече с прекрасными газонами Великобритании в симуляторе стрижки газонов Lawn Mowing Simulator. Это единственная игра, в к…

Rubber Bandits

Погрузитесь в безумную атмосферу весёлой потасовки с Rubber Bandits! Грабьте, разносите всё кругом и хватайте как можно больше добычи! Выбир…

Stardew Valley

Вам досталась старая дедушкина ферма в долине Стардью. С горстью монет в кармане и старыми инструментами в руках вы начинаете новую жизнь. С…

Warhammer 40,000: Battlesector

Warhammer 40,000: Battlesector is a fast-paced turn-based strategy game set in the grimdark universe of the 41st Millenium. Pick your force,…

Archvale

Watch this video on YouTubeИгра Archvale на данный момент отсутствует в Microsoft Store, ее должны добавить в течение суток.