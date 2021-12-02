Эти 8 игр добавляют сегодня в подписку Game Pass
Подписка Xbox Game Pass сегодня, 2 декабря, пополнится сразу 8 новинками. В подписку добавляют первые декабрьские игры, которые были анонсированы ранее, но есть и приятный сюрприз — игра Townscaper, которую не заявляли к релизу в подписке.
Таким образом, сегодня к Game Pass на Xbox и PC присоединяются следующие 8 игр.
Townscaper
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Townscaper
Стройте причудливый островные города с извилистыми улицами. Постройте небольшие деревни, парящие соборы, сети каналов или небесные города на…
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ANVIL : Vault Breaker (Game Preview)
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ANVIL : Vault Breaker (Game Preview)
Эта игра находится в разработке. Она может измениться со временем и может быть не выпущена как конечный продукт. При покупке учитывайте, что…
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FINAL FANTASY XIII-2
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FINAL FANTASY XIII-2
Возвращение культовой саги FINAL FANTASY XIII, разошедшейся по миру тиражом в 6 млн. копий. Встречайте — FINAL FANTASY XIII-2. Вас ждет захв…
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Lawn Mowing Simulator
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Lawn Mowing Simulator
Приготовьтесь к встрече с прекрасными газонами Великобритании в симуляторе стрижки газонов Lawn Mowing Simulator. Это единственная игра, в к…
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Rubber Bandits
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Rubber Bandits
Погрузитесь в безумную атмосферу весёлой потасовки с Rubber Bandits! Грабьте, разносите всё кругом и хватайте как можно больше добычи! Выбир…
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Stardew Valley
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Stardew Valley
Вам досталась старая дедушкина ферма в долине Стардью. С горстью монет в кармане и старыми инструментами в руках вы начинаете новую жизнь. С…
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Warhammer 40,000: Battlesector
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Warhammer 40,000: Battlesector
Warhammer 40,000: Battlesector is a fast-paced turn-based strategy game set in the grimdark universe of the 41st Millenium. Pick your force,…
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Archvale
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Игра Archvale на данный момент отсутствует в Microsoft Store, ее должны добавить в течение суток.