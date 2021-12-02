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Кабмин поручил расширить поддержку льготников при социальной газификации

Кабмин поручил расширить поддержку льготников при социальной газификации

00:45  Автор: Жанна Звягина


Источник: Правительство России



Правительство поручило регионам расширить поддержку льготных категорий граждан при проведении социальной газификации, в том числе в части закупки оборудования, сообщает в среду пресс-служба кабмина.

В настоящее время социальная газификация предполагает бесплатную прокладку газопровода к домовладению. Покупка оборудования, его установка и другие работы на участке находятся уже в зоне ответственности его владельца.

По данным правительства, с начала старта программы догазификации региональными операторами получено уже более 459 тысяч заявок на подключение газа. Общее количество заключенных договоров на подключение достигло 122 тысяч.

Сенаторы проконтролируют выполнение плана газификации домовладений в каждом регионе


Ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств граждан президент Владимир Путин поручил в послании Федеральному Собранию в апреле. Соответствующий закон глава государства подписал 11 июня. 

Сроки подведения зависят от удалённости домовладений от газораспределительной инфраструктуры. Как отмечалось, в отдельных случаях сроки могут определяться в индивидуальном порядке.

10 ноября первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что с момента поручения по бесплатной подводке газа к домовладениям и до начала реализации программы газификации в июле-августе, многие семьи газифицировались за свой счет, и они вправе получить за это компенсацию.



#газификация регионов #льготы


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По материалам: pnp.ru

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