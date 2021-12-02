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"Как первый секс": Милохин сравнил прокат с Медведевой с лишением девственности

"Как первый секс": Милохин сравнил прокат с Медведевой с лишением девственности

19-летний Даня Милохин, ставший одним из участников телепроекта Первого канала "Ледниковый период", выступает с Евгенией Медведевой в качестве партнерши. Популярный тиктокер высказался о первом прокате со знаменитой фигуристкой, сообщает радио "Комсомольская правда".

Даня Милохин поделился воспоминаниями о своем первом прокате с Евгенией Медведевой, весьма неоднозначно его описав.

"Очень коряво было. Как первый секс", — сказал популярный тиктокер. При этом Милохин раскрыл, что нашумевший поцелуй за ширмой был на самом деле в щечку, показав, как это произошло. "Было почти в губы", — отметил Даня в интервью Youtube-каналу "Макарена".

Даня Милохин также прокомментировал приписываемый ему фанатами роман с Евгенией Медведевой. "Прикольно, нас шипперят. Такое бывает", — заявил популярный тиктокер.

Ведущий шоу уточнил у Медведевой и Милохина, есть ли между ними лишь дружба или нечто большее.

"Мы друзья, 100 процентов, конечно", — ответила фигуристка. "Мы друзья, я думаю. Но…" — добавил засмеявшийся Милохин. "Но об этом мы вам расскажем в следующей серии", — продолжила Медведева.

Даня Милохин решил развить эту тему, откровенно рассказав о своих отношениях с Евгенией Медведевой.

Есть красивые девушки, и как будто бы она не может мне не нравиться. Но ты не думаешь о том, что, если она нравится, это значит, что вы будете встречаться и будете вместе на всю жизнь. Она нравится, и ты живешь с этим. Все хорошо.

Как писал NEWSTES, ранее Даня Милохин впервые пообщался с биологическими родителями.

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По материалам: uposters.ru

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