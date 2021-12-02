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Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning получит DLC Fatesworn уже 14 декабря

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning получит DLC Fatesworn уже 14 декабря


Издательство THQ Nordic объявило дату выхода дополнения Fatesworn для игры Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, релиз которой состоялся в сентябре 2020 года. Дополнение Fatesworn выходит 14 декабря 2021 года на Xbox One, Playstation 4 и PC.

DLC Fatesworn привнесет в игру более 5 часов геймплея и массу нового контента, который расширит игровой мир. Стоимость дополнения составит $19,99. Заявлено, что в рамках DLC игроки получат новую сюжетную линию, новую локацию Митрос, возможность развить героя до 50 уровня, 25 новых подземелий, новых врагов, 21 новое оружие, 6 уникальных наборов брони и многое другое.


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Дополнение можно будет приобрести отдельно или в рамках издания Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning FATE Edition.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning FATE Edition

Встречайте Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning! Возвращение ролевой игры от писателя Р. Э. Сальваторе, сценариста Тодда Макфарлейна («Спаун») и…
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По материалам: newxboxone

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