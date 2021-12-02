Китайский гороскоп на 2022 год

Вадим Карасев

Чтобы понять, каким будет 2022 год для каждого из нас, вы можете обратиться за помощью к Китайскому гороскопу, в котором содержатся советы восточных мудрецов для представителей каждого из двенадцати Знаков.

Для начала эксперты рекомендуют ознакомиться с тем, каким будет год Водяного Тигра в целом. Это очень важно, ведь необходимо понимать, что нас может ожидать. Считается, что Тигр спокоен, поэтому и год будет размеренным, но это не для всех будет так, ведь далеко не все Знаки Китайского гороскопа сочетаются с этим покровителем.

Крыса (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 год рождения)

Крысам необходимо все свое внимание сфокусировать на сфере здоровья. Если они этого не сделают, им придется пожинать плоды уже к концу этого года. Нужно избавляться от вредных привычек, а также эмоций, вызывающих болезни. Также эксперты рекомендуют как можно меньше общаться с токсичными людьми. У Крыс есть все шансы вытянуть счастливый билет, но никто не знает, когда именно им улыбнется удача. Это может произойти уже в январе, а может только в декабре.

Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 год рождения)

У Быков в этом году может все идти наперекосяк. Периодически будут появляться неурядицы, которые крайне отрицательно начнут влиять на их успехи в делах, работе, любви. Им стоит исправить свою жизнь при помощи семи верных способов. В период правления Тигра Быкам нельзя давать волю эмоциям. В противном случае их ждет время проблем, ссор и склок на работе и дома. Не стоит давать всем вокруг пустые обещания. Это чревато большими проблемами и потерей авторитета в глазах окружающих их людей.

Тигр (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 год рождения)

Само собой, Тиграм в год Тигра везти будет чуточку больше, чем остальным людям, но это не значит, что можно становиться безрассудными. Важно познавать чужую мудрость, чтобы обрести счастье. Пусть и не без усилий, но людям данного Знака удастся выбиться в лидеры в финансовой сфере. Главное сейчас — не кричать на каждом углу о том, что привалило денег или получилось решить какую-то проблему. Завистники не дремлют. Они могут использовать против Тигров любую информацию, даже самую на первый взгляд безобидную.

Кролик (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 год рождения)

Кроликов в 2022 году ожидают большие успехи на любовном поприще. Многим представителям этого Китайского Знака удастся найти вторую половинку. Не исключено, что в жизни Кроликов появится человек, который будет связан с ними кармой. На появление такой личности рядом будут указывать четыре важных признака. Пусть не без усилий, но Кролики смогут обрести счастье в финансовой сфере. Для этого им нужно как можно больше времени уделять обучению, поискам новых источников вдохновения.

Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 год рождения)

Для Драконов первая половина года может быть довольно стрессовой и непростой. В таких условиях полезно будет помнить о самых мощных талисманах для снятия усталости и тревоги. Драконы — весьма мудрые люди, но эксперты настоятельно советуют им избавиться от цинизма и перестать критиковать всех вокруг. Сейчас нельзя терять друзей, а также расположение окружающих. Ближе к концу лета людям этого Знака стоит отложить любые инициативы в делах и в работе, чтобы отдохнуть перед финальным рывком.

Змея (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 год рождения)

Змея в 2022 году стоит быть предельно осторожными со словами, которые они произносят. Им необходимо помнить о словах, которые могут испортить судьбу. В делах и работе Змеям нужно отвлечься от мыслей о результате и полностью погрузиться в процесс. В любовной сфере людей, рожденных в год этого животного-покровителя, ждут приятные перемены, причем уже в первой половине года. Они будут одними из самых обаятельных и харизматичных, поэтому противоположный пол точно их заметит.

Лошадь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 год рождения)

Всем, кто рожден в год Лошади, в эти двенадцать месяцев стоит обратить внимание на порядок в родных стенах. Им стоит пользоваться семью способами, которые помогут сделать энергетику дома чище и гармоничнее. В такой атмосфере будет гораздо приятнее работать, заниматься делами, отдыхать. Вторая половина года может быть крайне динамичной, но не стоит поддерживать внутри себя страх перед неизвестным. Эксперты советуют погружаться с головой в поиски чего-то нового и интересного.

Коза (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 год рождения)

Рожденным в год Козы нужно научиться принимать людей такими, какие они есть. Это ключ к успеху: люди будут за это благодарны, и поэтому смогут помочь в трудной ситуации, поддержав словом или делом. Поднимать себе настроение Козы смогут семью простыми способами. Очень важно в год Тигра находить время для отдыха и смены обстановки. Нужно находить необычные способы отдыха. Это отличное время, чтобы приобщиться к прекрасному и заняться творчеством.

Обезьяна (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 год рождения)

Обезьянам эксперты советуют в 2022 году избавляться от вредных привычек. Тигр поспособствует этому и поможет Обезьянам обрести уверенность и выдержку. Ранее мы рассказывали, почему так сложно справиться с вредными привычками. В эти двенадцать месяцев задача станет уже не такой невыполнимой. В любви людям, рожденным под управлением Обезьяны, стоит отключить свой рационализм. Нужно следовать за зовом сердца, направив силу разума в сфере денег.

Петух (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 год рождения)

Петухам придется непросто, поскольку на них Тигр оказывает не самое положительное влияние. В 2022 году возможны резкие скачки настроения и резкое ухудшение здоровья. Два дыхательных упражнения помогут оперативно справиться с такими переменами. В 2022 году у людей, рожденных в год Петуха, может появиться ощущение, будто все происходящее уже было с ними раньше. Постоянное чувство дежавю будет означать, что судьба пытается напомнить о самых важных целях и задачах.

Собака (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 год рождения)

У Собак самой важной сферой жизни станут финансы и работа. Эффективные шепотки на удачу и достаток помогут обойти стороной все преграды и выбиться в лидеры. Тигр не является для Собак однозначно благоприятным покровителем, но его воздействие будет по большей части созидательным. Людям этого Знака со своенравным характером придется встретиться с негативной реакцией со стороны близких и друзей. Собакам в эти двенадцать месяцев необходима уступчивость.

Свинья (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 год рождения)

Рожденным в год Свиньи придется поступиться правилами ради достижения успеха. Также стоит проработать энергетические причины неудач, чтобы успевать решать все задачи и проблемы точно в срок. В 2022 году представителям этого Знака придется быть максимально активными, особенно во второй его половине. Эксперты советуют им как можно реже поддерживать склоки и ссоры. Пришла пора поднять белый флаг и закопать топор войны. Если этого не сделать как можно скорее, удача покинет их.