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Конгресс США обсудит криптовалюты с участием топ-менеджеров индустрии

Конгресс США обсудит криптовалюты с участием топ-менеджеров индустрии


8 декабря на слушании в Палате представителей США на тему «Цифровые активы и будущее финансов: понимание вызовов и преимуществ финансовых инноваций» выступят топ-менеджеры индустрии. Список раскрыла глава финансового комитета Максин Уотерс.


Среди участников — CEO Circle Джереми Аллэйр, CEO FTX Сэм Бэнкман-Фрид, CEO Bitfury Брайан Брукс, CEO Paxos Чарльз Каскарилья, CEO Stellar Development Foundation Денель Диксон, а также CFO Coinbase Global Алесия Хаас.


Дополнительная информация не раскрывается.


Уотерс преследует цель по защите инвесторов и потребителей, привлекая к ответственности ИТ-гигантов. В июне под ее началом создали рабочую группу по криптовалютам, до этого — с фокусом на CBDC.


Ранее Уотерс неоднократно выражала беспокойство в отношении проекта Diem Association (Libra Association). В июне 2019 года конгрессвумен потребовала от Facebook приостановить разработку цифровой валюты, а через два месяца представила план работы по ее дальнейшему изучению.


Напомним, в 2020 году Уотерс призвала администрацию Джо Байдена отозвать решения Управления контролера денежного обращения в составе Минфина США касательно криптовалют и стейблкоинов.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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