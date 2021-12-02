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Консультации родителей проводятся в Новосибирской области по нацпроекту «Образование»

Консультации родителей проводятся в Новосибирской области по нацпроекту «Образование»

Областной центр диагностики и консультирования в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» проводит консультации для родителей детей, нуждающихся в методической или психолого-педагогической помощи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Новосибирской области.

Поддержка родителей осуществляется на базе 11 консультационных центров и 30 организаций-партнеров.

Специалисты помогают решить проблемы в поведении, адаптации и развитии детей, устранить конфликтные ситуации с детьми в образовательной среде и детско-родительских отношениях в семье, найти пути выхода при возникновении сложностей в освоении образовательных программ.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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