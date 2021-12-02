"Корпорация «Иркут» построила первый МС-21-300 с российским композитным крылом

"Корпорация «Иркут» (входит в ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех) завершила постройку первого самолета МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства. 30 ноября 2021 года самолет переведен из цеха окончательной сборки Иркутского авиационного завода — филиала ПАО "Корпорация «Иркут» в летно-испытательное подразделение.

Специалисты завода и предприятий-смежников выполнят программу наземных проверок самолета и его систем и подготовят воздушное судно к первому полету, сообщается на сайте компании. Разработка и производство российских полимерных композиционных материалов для крыла пассажирского самолета МС-21 начались после введения США торговых ограничений в отношении компании «АэроКомпозит» в сентябре 2018 года.

Сергей Чемезов, генеральный директор ГК Ростех:

— Использование прочных и легких композитов позволило конструкторам сделать крыло большого удлинения и улучшить аэродинамику самолета одновременно с увеличением диаметра фюзеляжа. Отмечу, что специалисты «Иркута» в максимально короткие сроки смогли решить задачу импортозамещения и приступить к постройке серийных самолетов с российским крылом. Сборка первого лайнера — большой шаг для ОАК и всего российского авиастроения. Это доказательство зрелости наших авиационных технологий и еще одна победа над санкциями.

Доля композитов в конструкции МС-21 составляет порядка 40% — это рекордный показатель для среднемагистральных самолетов. Отечественные материалы для силовых композитных конструкций разработаны при участии ученых МГУ и предприятий Росатома. Консоли крыла и центроплан самолета МС-21-300 производятся на предприятии «АэроКомпозит-Ульяновск». При производстве крыла применяется технология вакуумной инфузии, которая запатентована в России.

Ранее сообщалось, что сертификацию самолета МС-21, который собирают на Иркутском авиазаводе, должны завершить в декабре 2021 года. Впервые самолет МС-21-300 поднялся в воздух 28 мая 2017 года, а уже в конце 2019 года осваивать воздушные просторы стал четвертый опытный МС-21-300. В конструкции МС-21 использованы современные материалы, в том числе композиционные, что привело к заметному снижению веса самолета, а передовая конструкция крыла обеспечила ему значительные преимущества в аэродинамике. Создается МС-21 корпорацией «Иркут», головным предприятием по этому проекту выступает Иркутский авиационный завод. Корпорация уже имеет 175 твердых заказов от отечественных компаний на поставку МС-21.

МС-21-310 совершил пятичасовой перелет в ОАЭ для участия в авиасалоне Dubai Airshow 2021

Предыдущая новость по этой теме: