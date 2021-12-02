Лавров назвал выход из кризиса в отношениях России и США

Вадим Карасев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что единственный способ вывести российско-американские отношения из состояния кризиса - найти баланс интересов. С целью преодоления разногласий в двусторонних отношениях Москва готова к конструктивному диалогу с Вашингтоном.

"У меня нет никаких сомнений, что единственный выход из нынешнего кризисного состояния - оно действительно очень напряженное - заключается в том, чтобы искать баланс интересов", - сказал дипломат, открывая встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном "на полях" министерского заседания ОБСЕ.

Глава российского ведомства также выразил стремление сделать шаг вперед по реализации договоренностей, достигнутых в Женеве президентами двух государств.

Наша делегация хочет сделать шаг на пути тех принципиальных договоренностей, которые были достигнуты президентами Путиным и Байденом в Женеве в июне этого года и которые заключаются в том, что при всех различиях - а они достаточно глубоки, и это было признано нашими лидерами - необходимо, чтобы Россия и США осуществляли ответственный подход, осознавая значения наших двух государств для глобальной стабильности и для безопасности, в том числе, в Евроатлантике.

Ранее Ruposters писал, что МИД РФ обнародовал переписку Лаврова с главами МИД ФРГ и Франции.