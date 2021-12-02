Лавров назвал выход из кризиса в отношениях России и США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что единственный способ вывести российско-американские отношения из состояния кризиса - найти баланс интересов. С целью преодоления разногласий в двусторонних отношениях Москва готова к конструктивному диалогу с Вашингтоном.
"У меня нет никаких сомнений, что единственный выход из нынешнего кризисного состояния - оно действительно очень напряженное - заключается в том, чтобы искать баланс интересов", - сказал дипломат, открывая встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном "на полях" министерского заседания ОБСЕ.
Глава российского ведомства также выразил стремление сделать шаг вперед по реализации договоренностей, достигнутых в Женеве президентами двух государств.
Ранее Ruposters писал, что МИД РФ обнародовал переписку Лаврова с главами МИД ФРГ и Франции.