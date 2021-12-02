Лавров раскрыл цели комиссии ЕР по поддержке соотечественников за рубежом

Вадим Карасев

Налажены партнерские связи с десятками политических партий и движений на всех континентах, это дает осязаемые результаты как по двусторонней, так и по многосторонней линии, отметил глава Комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на Международной конференции "Единой России" "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение".

"Россия — крупнейшая евразийская и евро-тихоокеанская держава, постоянный член Совета безопасности ООН — будет и далее содействовать упрочнению глобальной и региональной безопасности и стабильности во всех измерениях. Работать над преодолением многочисленный проблем современности на прочной основе международного права, прежде всего принципов Устава ООН. В числе наших безусловных приоритетов, конечно же, противодействие расизму и ксенофобии, агрессивному национализму и неонацизму, любым другим формам нетерпимости и дискриминации, в том числе по этническому и языковому признаку", — сказал Лавров.

Повышенное внимание и впредь будет уделяться отстаиванию культурно-цивилизационного многообразия современного мира, обеспечению социально-экономических прав человека, включая справедливые и гуманные решения миграционных проблем, подчеркнул он.

"Рассчитываю, что деятельность образованной по поручению президента Владимира Путина комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, которую мне поручено возглавить, также внесет лепту в общее дело, будет содействовать поддержанию дружбы и взаимопонимания между народами", — заключил глава партийной Комиссии.

1 декабря "Единая Россия" провела Международную межпартийную видеоконференцию "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение". В работе конференции приняли участие председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.