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Летевший из Магадана самолет внепланово приземлился в Иркутске

Летевший из Магадана самолет внепланово приземлился в Иркутске

В Иркутске внеплановую посадку совершил самолет Airbus A321, летевший из Магадана в Новосибирск. Очевидцы сообщили, что он сделал несколько кругов над аэропортом вылета. На сайте Flaightradar24 видно, что курс с Новосибирска на Иркутск самолет поменял над Якутском. В 13:16 самолет благополучно сел в аэропорту Иркутска.

Как сообщили журналисту IRK.ru в авиакомпании S7 Airlines, которой принадлежит воздушное судно, внеплановая посадка произошла из-за метеоусловий в Новосибирске. Вылет самолета из Иркутска в столицу Западной Сибири первоначально был запланирован в 14:05, но пока откладывается по той же причине.

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По материалам: irk

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