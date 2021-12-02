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Лунный день сегодня 2 декабря 2021 года

Лунный день сегодня 2 декабря 2021 года

Провести грядущий день с пользой для себя и привлечь удачу в начале декабря помогут рекомендации астрологов. Их советы придадут уверенности и дадут возможность выбрать верное направление, ведущее к успехам.


Этот четверг будет одним из самых позитивных по энергетике дней. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести его в хорошем настроении и сосредоточиться на выполнении важных задач. Энергетика Луны будет помогать в любых начинаниях, если они направлены на рост и развитие.

Фаза Луны: начинается 28 лунный день, в который убывающая Луна переместится в созвездие Скорпиона. Сутки подходят для решения жилищных вопросов, обучения и воспитания лучших черт характера.

Что принесет удачу сегодня


завершение ремонта;
обучение;
позитивный настрой;
размеренность;
забота о самочувствии;
корректировка планов и отказ от старых целей;
планирование;
финансовые операции.

Что отпугнет успех


спешка;
критика;
агрессия;
потакание иллюзиям.

Магнитные бури 2 декабря: на второе число прогнозируется геомагнитное возмущение низкого уровня. Астрологи рекомендуют позаботиться о своем здоровье и отказаться от перенапряжения.

Домашние дела по лунному календарю

Четверг идеально подходит для работы по дому. В этот день можно смело завершать ремонт, заниматься переделками, переставлять мебель или экспериментировать в готовке. Единственное — важно не переутомляться и делать паузы, чтобы восполнить запасы энергии и оставаться не только в хорошем расположении духа, но и с прекрасным самочувствием. В этот день можно приглашать близких, чтобы развеяться и провести время в веселой компании.

Одежда и талисманы на этот четверг

Энергетика четверга позитивна и неспешна, поэтому астрологи рекомендуют выбирать спокойные оттенки в одежде. День подходит для обучения и решения серьезных вопросов, а значит, фаворитами будут синий, зеленый и серый цвета в одежде. Геометрические узоры также будут помогать сосредоточиться и не отвлекаться на пустяки во время выполнения важных дел.


Талисманами этого дня станут золотые украшения в сочетании с минералом хризопразом. Энергетика этого камня притягивает финансовую удачу и помогает принимать верные решения, ведущие к новым успехам.

Финансы и работа в 28 лунный день

Четверг — прекрасное время для вдумчивой работы. В этот день можно заниматься планированием, завершением текущей работы, перенимать опыт старшего поколения и совершать запланированные сделки. Под эгидой Юпитера легче дается обучение, поэтому можно смело собирать информацию для написания дипломных работ или диссертаций, восстанавливаться в учебных заведениях.

Финансовые операции 2 декабря будут выгодными и прибыльными, если не торопиться и принимать обдуманные решения. Неплохо в этот день будут продвигаться и дела, связанные с расширением бизнеса, проведением деловых встреч и договоренностей.

Любовь и отношения 2 декабря

Под влиянием убывающей Луны в Скорпионе личные отношения получат дополнительный импульс к развитию. Астрологи рекомендуют уделить время близким, чтобы укрепить семейные узы и насладиться обществом друг друга. В этот день важно оставаться предельно честными и внимательными к просьбам вторых половинок, чтобы в преддверии новогодних праздников сохранить атмосферу любви и счастья.

Что касается поиска новых отношений, то 2 декабря подходит для романтических свиданий и новых знакомств. Рассчитывать на серьезность не приходится, однако провести время в приятной компании симпатичного человека можно смело.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Этот день будет одним из самых позитивных, а значит, настроение будет на высоте. Испортить его могут поспешные действия и переутомление, поэтому так важно позаботиться о том, чтобы оставаться бодрыми и в хорошем настроении. 2 декабря забота о здоровье выходит на первый план, и повышение иммунитета поможет оставаться в строю в сезон простудных заболеваний. Справиться с недомоганиями, связанными с геомагнитным возмущением, помогут средства народной медицины.

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По материалам: dailyhoro.ru

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