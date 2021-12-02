Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Marathon разместит более 100 000 биткоин-майнеров на объектах Compute North

Marathon разместит более 100 000 биткоин-майнеров на объектах Compute North


Котирующаяся на Nasdaq майнинговая компания Marathon Digital Holdings расширила соглашение с провайдером инфраструктуры Compute North, чтобы разместить более 100 000 устройств для добычи биткоина.


https://twitter.com/MarathonDH/status/1466068822880784390

Согласно прежним договоренностям, инфраструктурная фирма обязалась установить 73 000 майнеров компании на объектах в Техасе.


После исполнения Compute North нового соглашения Marathon обеспечит развертывание всего ранее закупленного оборудования.  


В результате общее количество биткоин-майнеров компании составит 133 000 единиц, которые обеспечат хешрейт примерно 13,3 EH/s. Майнинговые операции Marathon будут на 77% углеродно-нейтральными.


Compute North продолжает строительство новых дата-центров с ориентацией на возобновляемую электроэнергию. Ожидается, что первый объект мощностью 280 МВт в Техасе начнет работать в первом квартале 2022 года,а остальные майнинговые предприятия введут в эксплуатацию к середине года.


Развертывание майнеров Marathon на существующих объектах фирмы продолжается.


Напомним, в ноябре Marathon анонсировала привлечение $500 млн долгового финансирования для приобретения биткоина и установок для его добычи.


В октябре фирма договорилась с Silvergate Bank об открытии возобновляемой кредитной линии на $100 млн.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Брызги шампанского и томительное ожидание: как прошел светский вечер в Доме Пашкова с Седоковой, Галич, Клюкиной
Брызги шампанского и томительное ожидание: как прошел светский вечер
Биткоин-биржа FTX.US добавила поддержку NFT на базе Ethereum
Биткоин-биржа FTX.US добавила поддержку NFT на базе Ethereum
У наркоторговцев из Узбекистана изъяли почти $114 000 в биткоине
У наркоторговцев из Узбекистана изъяли почти $114 000 в биткоине
Российские власти откроют доступ к госданным разработчикам нейросетей
Российские власти откроют доступ к госданным разработчикам нейросетей
В Дагестане отключили еще одну ферму для добычи биткоинов
В Дагестане отключили еще одну ферму для добычи биткоинов
Binance поддержит обновления сетей Avalanche, Tezos и Theta Network
Binance поддержит обновления сетей Avalanche, Tezos и Theta Network
Завершился третий парачейн-аукцион Polkadot. Победил проект Astar
Завершился третий парачейн-аукцион Polkadot. Победил проект Astar
Archvale получила высокие оценки от критиков, игра уже доступна в Game Pass
Archvale получила высокие оценки от критиков, игра уже доступна в
Space Warlord Organ Trading Simulator будет поддерживать Kinect
Space Warlord Organ Trading Simulator будет поддерживать Kinect
В Xbox Cloud Gaming каждый пятый игрок использует только сенсорное управление
В Xbox Cloud Gaming каждый пятый игрок использует только сенсорное
Ирина Понаровская смогла победить бесплодие
Ирина Понаровская смогла победить бесплодие
Наталья Водянова, Карла Бруни и Тина Кунаки встретились на камерном ужине в Париже
Наталья Водянова, Карла Бруни и Тина Кунаки встретились на камерном

Топ на сегодня

21Shares получила листинг ETP на основе Polygon на Euronext
21Shares получила листинг ETP на основе Polygon на Euronext
На бирже Qmall стартовал эирдроп нативных токенов
На бирже Qmall стартовал эирдроп нативных токенов
Анна Седокова высказалась о своих бывших мужчинах
Анна Седокова высказалась о своих бывших мужчинах
Девушка попросила парня убраться в квартире, но он не хотел и через 5 минут у него случилась проблема на целый месяц
Девушка попросила парня убраться в квартире, но он не хотел и через 5
Стиль зумеров и тиктокеров: платья как из "Песни года" и цветные шубы — как одевается певица Люся Чеботина
Стиль зумеров и тиктокеров: платья как из "Песни года" и

Еще по теме

The9 расширит мощности по добыче криптовалюты в США
Marathon привлечет $500 млн на покупку биткоина и ASIC-устройств
СМИ: глобальный кризис в логистике ударил по поставкам биткоин-майнеров
Акции Marathon обвалились после сообщения о расследовании SEC