Marathon разместит более 100 000 биткоин-майнеров на объектах Compute North

Котирующаяся на Nasdaq майнинговая компания Marathon Digital Holdings расширила соглашение с провайдером инфраструктуры Compute North, чтобы разместить более 100 000 устройств для добычи биткоина.

https://twitter.com/MarathonDH/status/1466068822880784390

Согласно прежним договоренностям, инфраструктурная фирма обязалась установить 73 000 майнеров компании на объектах в Техасе.

После исполнения Compute North нового соглашения Marathon обеспечит развертывание всего ранее закупленного оборудования.

В результате общее количество биткоин-майнеров компании составит 133 000 единиц, которые обеспечат хешрейт примерно 13,3 EH/s. Майнинговые операции Marathon будут на 77% углеродно-нейтральными.

Compute North продолжает строительство новых дата-центров с ориентацией на возобновляемую электроэнергию. Ожидается, что первый объект мощностью 280 МВт в Техасе начнет работать в первом квартале 2022 года,а остальные майнинговые предприятия введут в эксплуатацию к середине года.

Развертывание майнеров Marathon на существующих объектах фирмы продолжается.

Напомним, в ноябре Marathon анонсировала привлечение $500 млн долгового финансирования для приобретения биткоина и установок для его добычи.

В октябре фирма договорилась с Silvergate Bank об открытии возобновляемой кредитной линии на $100 млн.