Мария Шукшина так увлеклась борьбой с вакцинацией, что забыла о больной маме

54-летняя актриса Мария Шукшина, как известно, ярая антипрививочница и много времени уделяет борьбе с обязательно вакцинацией. Сестра артистки призывает ее вспомнить о больной маме. Сестра актрисы, Ольга Шукшина полагает, что Мария так увлеклась политикой и вакцинацией, что забыла о самых близких людях. Она забивает телеграм-канал всевозможной информацией о чипировании и теориях заговора, в то время, как 83-летняя Лидия Федосеева-Шукшина находится в ужасном состоянии. Этой информацией Ольга поделилась в беседе с корреспондентами передачи «Светская хроника» на 5 канале. Ольга рассказала, что Мария прекратила выходить на связь с близкими. По словам Ольги Шукшиной, Мария внесла в черный список ее номер телефона, так же как и матери. Младшая Шукшина возмущена тем, что якобы теперь пожилая актриса не может рассчитывать на заботу старшей дочери. Ольга негодует, поскольку Лидии Федосеевой-Шукшиной в любой момент может быть нужна помощь, а знаменитость вовремя об этом не узнает. «Вот, где здесь христианство?», – вопрошает сестра Марии Шукшиной. Она уверена, что хорошая дочь ради матери должна все бросить и бежать к ней, решая появившиеся проблемы.Ольга Шукшина. Кадр передачи «Маш, ну, пожалуйста, умоляю тебя, ну приди и помоги здесь нам. Вот сейчас мама болеет — у нее бронхо-легочная система всегда была слабым местом», — прилюдно попросила родственница», - приводит цитату из интервью Экспресс-газета. Ольга Шукшина в откровенном разговоре с порталом PopCornNews рассказала, что Мария возомнила себя лидером российских антипрививочников. Уход за больной матерью актриса променяла на борьбу с «заговором». «Она этого не объясняет, но все видят ее вид занятости. Она же лидер антиваксеров. И она считает, что проблемы с антиваксерством важнее, чем проблемы в семье. Это просто безумие. Я вакцинирована, и считаю так же, как и многие здравомыслящие россияне», — рассказала Ольга. Ольга призналась, что неоднократно пыталась дозвониться до старшей сестры, но та не берет трубку. Сейчас Ольга намерена бороться за мать и ее честное имя в одиночку, но все же надеется, что Мария вспомнит о существовании родни и подключится как можно скорее. Напомним, Мария Шукшина искренне верит в теорию заговора, и убеждена, что все беды от мирового правительства, которое и насаждает массовую вакцинацию. Инстаграм уже стал предупреждать желающих подписаться на страничку артистки, что информация в микроблоге может быть недостоверной.