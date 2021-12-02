Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Мария Шукшина так увлеклась борьбой с вакцинацией, что забыла о больной маме

Мария Шукшина так увлеклась борьбой с вакцинацией, что забыла о больной маме

Мария Шукшина так увлеклась борьбой с вакцинацией, что забыла о больной маме
54-летняя актриса Мария Шукшина, как известно, ярая антипрививочница и много времени уделяет борьбе с  обязательно вакцинацией. Сестра артистки призывает ее вспомнить о больной маме. Сестра актрисы, Ольга Шукшина полагает, что Мария так увлеклась политикой и вакцинацией, что забыла о самых близких людях. Она забивает телеграм-канал всевозможной информацией о чипировании и теориях заговора, в то время, как 83-летняя Лидия Федосеева-Шукшина находится в ужасном состоянии. Этой информацией Ольга поделилась в беседе с корреспондентами передачи «Светская хроника» на 5 канале. Ольга рассказала, что Мария прекратила выходить на связь с близкими. По  словам Ольги Шукшиной, Мария внесла в черный список ее номер телефона, так же как и матери. Младшая Шукшина возмущена тем, что якобы теперь пожилая актриса не может рассчитывать на заботу старшей дочери. Ольга негодует, поскольку Лидии Федосеевой-Шукшиной в любой момент может быть нужна помощь, а знаменитость вовремя об этом не узнает. «Вот, где здесь христианство?», – вопрошает сестра Марии Шукшиной. Она уверена, что хорошая дочь ради матери должна все бросить и бежать к ней, решая появившиеся проблемы.
Ольга Шукшина. Кадр передачи «Маш, ну, пожалуйста, умоляю тебя, ну приди и помоги здесь нам. Вот сейчас мама болеет — у нее бронхо-легочная система всегда была слабым местом», — прилюдно попросила родственница», - приводит цитату из интервью Экспресс-газета. Ольга Шукшина в откровенном разговоре с порталом PopCornNews рассказала, что Мария возомнила себя лидером российских антипрививочников. Уход за больной матерью актриса променяла на борьбу с «заговором». «Она этого не объясняет, но все видят ее вид занятости. Она же лидер антиваксеров. И она считает, что проблемы с антиваксерством важнее, чем проблемы в семье. Это просто безумие. Я вакцинирована, и считаю так же, как и многие здравомыслящие россияне», — рассказала Ольга. Ольга призналась, что неоднократно пыталась дозвониться до старшей сестры, но та не берет трубку. Сейчас Ольга намерена бороться за мать и ее честное имя в одиночку, но все же надеется, что Мария вспомнит о существовании родни и подключится как можно скорее. Напомним, Мария Шукшина искренне верит в теорию заговора, и убеждена, что все беды от мирового правительства, которое и насаждает массовую вакцинацию. Инстаграм уже стал предупреждать желающих подписаться на страничку артистки, что информация в микроблоге может быть недостоверной.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Лавров назвал выход из кризиса в отношениях России и США
Лавров назвал выход из кризиса в отношениях России и США
Дочка Юлии Началовой отпраздновала 15-летие с отцом, мачехой и их детьми
Дочка Юлии Началовой отпраздновала 15-летие с отцом, мачехой и их
Мария Шукшина так увлеклась борьбой с вакцинацией, что забыла о больной маме
Мария Шукшина так увлеклась борьбой с вакцинацией, что забыла о
Женщина заказала в интернете роскошную елку, но то что ей прислали тяжело назвать елочкой
Женщина заказала в интернете роскошную елку, но то что ей прислали
В «Артеке» стартовала смена «Новый год стучится в двери»
В «Артеке» стартовала смена «Новый год стучится в двери»
Школьники примут участие в уроке мужества «Тульский рубеж»
Школьники примут участие в уроке мужества «Тульский рубеж»
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 декабря 2021 года
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные — 2-5 декабря
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные —
СМИ: Microsoft уже некоторое время работает над портативной Xbox
СМИ: Microsoft уже некоторое время работает над портативной Xbox
Разработчики протокола Aurora заключил партнерство с компанией ConsenSys
Разработчики протокола Aurora заключил партнерство с компанией
Forbes включил 15 представителей криптоиндустрии в список «30 до 30» в США
Forbes включил 15 представителей криптоиндустрии в список «30 до 30»
Maven 11 Capital привлекла во второй криптовалютный инвестфонд $120 млн
Maven 11 Capital привлекла во второй криптовалютный инвестфонд $120

Топ на сегодня

21Shares получила листинг ETP на основе Polygon на Euronext
21Shares получила листинг ETP на основе Polygon на Euronext
На бирже Qmall стартовал эирдроп нативных токенов
На бирже Qmall стартовал эирдроп нативных токенов
Анна Седокова высказалась о своих бывших мужчинах
Анна Седокова высказалась о своих бывших мужчинах
Девушка попросила парня убраться в квартире, но он не хотел и через 5 минут у него случилась проблема на целый месяц
Девушка попросила парня убраться в квартире, но он не хотел и через 5
Стиль зумеров и тиктокеров: платья как из "Песни года" и цветные шубы — как одевается певица Люся Чеботина
Стиль зумеров и тиктокеров: платья как из "Песни года" и

Еще по теме

СМИ: Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована с инфарктом
На самом деле - Не та мать, что родила (04.10.2017)
Лидию Федосееву-Шукшину перевезли из Болгарии в Москву
15 млн. рублей требует от Лидии Федосеевой-Шукшиной ее дочь