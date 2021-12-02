Марина Хлебникова борется с тяжелой инфекцией

Как сообщает пресса, состояние певицы Марины Хлебниковой ухудшилось. Состояние певицы ухудшилось. У Марины Хлебниковой диагностировали ожог глаз. У пациентки началось заражение тканей лица. Артистка серьезно пострадала при пожаре, который произошел в ее квартире. Исполнительница хита «Чашка кофею» проходит курс лечения в столичной больнице. Состояние пациентки тяжелое. Медики пытаются справиться с инфекцией, которая распространилась из-за ран в области лица.Марина Хлебникова Звезда 90-х пребывает в медикаментозной коме из-за сильных болей. У нее тяжелое поражение глаз: обожжены роговицы. Врачи вводят антибиотики, чтобы справиться с патологическим процессом. В палату к пациентке не пускают родных и близких, чтобы избежать заражения. Врачи не хотят, чтобы Хлебникова испытывала стресс от общения с людьми, сообщил телеграм-канал Mash.