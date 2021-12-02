Маша Распутина шокировала отца Фриске

Семейные разборки певицы Маши Распутиной обсуждает вся страна. Жена Виктора Захарова рассказала о том, как Маша Распутина воспитывала свою младшую дочь. 57-летняя певица не выбирала выражений, даже говоря о смерти Жанны Фриске. Конфликт между семьей исполнительницы хита «Играй, музыкант!» и ее дочерью раскрыл новые факты о личной жизни звезды. Оказалось, что возлюбленный Маши, бизнесмен Виктор Захаров, всё еще женат на Елене. Соперница поп-дивы настаивает на разводе с предпринимателем и разделе имущества. Она также встала на защиту своих детей, Романа и Нелли Захаровых. Наследница Распутиной обвинила единокровного брата в домогательствах. Елена призналась, что ей жаль дочь артистки, так как Машу нельзя назвать хорошей матерью. Еще будучи с Виктором, бизнес-леди старалась принимать его друзей, создавать хорошую атмосферу. Поп-дива, напротив, во всем ограничила избранника. «Во всех наших квартирах – гулянки, ночуют! Всегда мы были гостеприимными людьми. Здесь же никого не пускают, все дураки», — пояснила Захарова. По ее словам, младшая дочь Распутиной выросла в нездоровой атмосфере. Звезда 90-х могла грубо высказаться о любом человеке в любых обстоятельствах. Так случилось, когда не стало Жанны Фриске.Отец Жанны Фриске «Дочка Маши уже подросла, понимала всё. Когда умерла Фриске, я ревела, всем жалко было. «А! Померла и хрен с ней! На одну шлюху меньше стало!» Ну что это? Ребенок всё слышит. Этот голубой, этот зеленый... Вот такой человек, ужасный. Рома пытался сказать, что она ненавидит людей, просто ненавидит. Как там ребенка можно воспитать?» — возмутилась официальная жена Виктора Евстафьевича на ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» В это время в студии канала «Россия-1» находился отец экс-солистки «Блестящих». Владимир Копылов услышал, что Маша Распутина сказала о его дочери. Мужчина не смог сдержать эмоций. «Я хочу сказать... Грош цена этой женщине. Я очень рад, что дочка не дожила до этого времени», — сказал он и едва не заплакал. Актриса фильма «Ночной дозор» стала мамой в 2013 году, а через несколько месяцев стала жаловаться на головные боли. Медики озвучили ей страшный диагноз: «глиобластома, или опухоль головного мозга». Певица лечилась в Германии и США, Первый канал провел сбор средств на ее спасение. Жанна успела отметить 40-й день рождения, продолжила курс лечения в Китае, проходила реабилитацию в Латвии. Но всё оказалось тщетно. Фриске ушла из жизни в 2015 году. После этого ее родители, Владимир Борисович и Ольга Владимировна, не видели внука Платона. Дмитрий Шепелев не позволяет ребенку встречаться с бабушкой и дедушкой по линии его родной мамы. Для семьи Фриске это еще одна трагедия. Однако если родственники Жанны стремятся воссоединиться, то в семье Маши Распутиной любой диалог заканчивается скандалом. В студии шоу дочь певицы встретилась с Еленой и Романом. Эксперт-полиграфолог, беседовавший с пасынком артистки, озвучил результаты проверки. Он хотел выяснить, действительно ли у единокровных брата и сестры был секс. «Было поставлено несколько вопросов основных. Были ли интимные отношения между Романом и Машей. Было доказано, что этих отношений не было...» - не успел договорить Александр Румянцев, как Захарова встала и подошла к брату со спины. Елена заступилась за сына, но в ответ услышала: «Рот закрой, шаболда!» Эти слова в адрес матери разозлили Романа. Он отбросил охранника и повалил сестру на пол. Когда Маша пришла в себя, она вернулась в студию. «Я хочу сказать, что это животное сядет», — добавила дочь Распутиной.