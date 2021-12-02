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Maven 11 Capital привлекла во второй криптовалютный инвестфонд $120 млн

Maven 11 Capital привлекла во второй криптовалютный инвестфонд $120 млн


Криптоинвестиционная компания Maven 11 Capital из Нидерландов закрыла свой второй венчурный фонд на $120 млн. Venture Fund II ориентирован на сферы децентрализованных финансов (DeFi) и Web 3.0.


В пресс-релизе фирма отметила, что сумма закрытия "демонстрирует растущий аппетит расширяющегося сообщества инвесторов к включению криптоактивов в свой портфель".


"Инвесторы ясно понимают, что, помимо участия через финансирование, они также становятся активными членами этих сообществ и экосистем. Очевидно, что это пространство, которое больше нельзя игнорировать", — заявил партнер Maven 11 Capital Йост ван дер Плас.


В компании подчеркнули, что Venture Fund II привлек самые разные группы инвесторов. Среди них есть состоятельные люди с опытом работы в финансовой сфере, криптопредриниматели, семейные офисы и институционалы.


Maven 11 Capital занимается венчурным инвестированием с 2017 года. В числе поддержанных фондом Venture Fund I фирмы: Celestia, Qredo, Nym Technologies и Spectral Finance.


Venture Fund II уже произвел первые инвестиции, в частности, в Merit Circle, Maple Finance, Anoma и Zapper.


"Maven 11 Capital предлагает стартапам больше, чем просто финансирование. Вся команда фонда активно поддерживает портфельные компании, чтобы ускорить их развитие", — говорится в заявлении.


Напомним, в ноябре о запуске фонда для инвестиций в криптостартапы на ранних стадиях объявила компания Circle — основной оператор стейблкоина USDC.


Специализирующаяся на экосистеме Algorand венчурная фирма Borderless Capital заявила, что размер ее Borderless ALGO Fund II составит $500 млн.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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