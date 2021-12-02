Meta упростила запуск связанной с криптовалютами рекламы на платформах
Meta (ранее Facebook) сообщила об изменении политики касательно показа цифровых продуктов в сторону прозрачности и большего учета интересов бизнеса. Это позволит рекламодателям расширить аудиторию и привлечь больше потенциальных клиентов.
Медиакомпания объяснила этот шаг появлением более четких правил регулирования индустрии криптовалют. Meta расширила число допускаемых лицензий с трех до 27. Их список приводится в соответствующем разделе сайта платформы.
В будущем вместо соответствия текущему набору различных критериев рекламодателю потребуется наличие лишь одной из этих лицензий. Их количество может возрасти по мере дальнейшего совершенствования регуляторной базы.
В настоящий момент подобные требования распространяются на:
- криптовалютные биржи и торговые платформы;
- платформы, приложения или продукты, которые предлагают кредитование и заимствование криптовалют;
- кошельки, которые позволяют покупать, продавать, обменивать или размещать цифровые активы;
- оборудование и ПО для майнинга криптовалют.
На существующих партнеров объявленные изменения не повлияют.
Напомним, в конце октября Facebook провела масштабный ребрендинг — теперь компания называется Meta.
Марк Цукерберг назвал метавселенную «следующим этапом эволюции социальных связей». Проект будет поддерживать NFT, облегчая продажу этих цифровых объектов и позволяя демонстрировать их в трехмерных пространствах.