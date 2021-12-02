Meta упростила запуск связанной с криптовалютами рекламы на платформах

Meta (ранее Facebook) сообщила об изменении политики касательно показа цифровых продуктов в сторону прозрачности и большего учета интересов бизнеса. Это позволит рекламодателям расширить аудиторию и привлечь больше потенциальных клиентов.

Медиакомпания объяснила этот шаг появлением более четких правил регулирования индустрии криптовалют. Meta расширила число допускаемых лицензий с трех до 27. Их список приводится в соответствующем разделе сайта платформы.

В будущем вместо соответствия текущему набору различных критериев рекламодателю потребуется наличие лишь одной из этих лицензий. Их количество может возрасти по мере дальнейшего совершенствования регуляторной базы.

В настоящий момент подобные требования распространяются на:

криптовалютные биржи и торговые платформы;

платформы, приложения или продукты, которые предлагают кредитование и заимствование криптовалют;

кошельки, которые позволяют покупать, продавать, обменивать или размещать цифровые активы;

оборудование и ПО для майнинга криптовалют.

На существующих партнеров объявленные изменения не повлияют.

Напомним, в конце октября Facebook провела масштабный ребрендинг — теперь компания называется Meta.

Марк Цукерберг назвал метавселенную «следующим этапом эволюции социальных связей». Проект будет поддерживать NFT, облегчая продажу этих цифровых объектов и позволяя демонстрировать их в трехмерных пространствах.



