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Meta упростила запуск связанной с криптовалютами рекламы на платформах

Meta упростила запуск связанной с криптовалютами рекламы на платформах


Meta (ранее Facebook) сообщила об изменении политики касательно показа цифровых продуктов в сторону прозрачности и большего учета интересов бизнеса. Это позволит рекламодателям расширить аудиторию и привлечь больше потенциальных клиентов.


Медиакомпания объяснила этот шаг появлением более четких правил регулирования индустрии криптовалют. Meta расширила число допускаемых лицензий с трех до 27. Их список приводится в соответствующем разделе сайта платформы.


В будущем вместо соответствия текущему набору различных критериев рекламодателю потребуется наличие лишь одной из этих лицензий. Их количество может возрасти по мере дальнейшего совершенствования регуляторной базы.


В настоящий момент подобные требования распространяются на:


  • криптовалютные биржи и торговые платформы;
  • платформы, приложения или продукты, которые предлагают кредитование и заимствование криптовалют;
  • кошельки, которые позволяют покупать, продавать, обменивать или размещать цифровые активы;
  • оборудование и ПО для майнинга криптовалют.

На существующих партнеров объявленные изменения не повлияют.


Напомним, в конце октября Facebook провела масштабный ребрендинг — теперь компания называется Meta. 


Марк Цукерберг назвал метавселенную «следующим этапом эволюции социальных связей». Проект будет поддерживать NFT, облегчая продажу этих цифровых объектов и позволяя демонстрировать их в трехмерных пространствах. 



# Экономика
По материалам: ForkLog

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