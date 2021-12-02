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Международная олимпиада «Траектория будущего» начинает VII сезон

Международная олимпиада «Траектория будущего» начинает VII сезон

С 28 октября 2021 года открыта регистрация участников на Международную олимпиаду «Траектория будущего». В этом году олимпиада проходит уже седьмой раз. Официальное открытие нового сезона соревнований прошло 15 ноября в формате онлайн-трансляции. 

В состязании примут участие школьники и студенты в возрасте от 13 до 23 лет, которые интересуются информационными технологиями. В этом году соревнования проходят по 19 профилям.

Участники олимпиады «Траектория будущего», набравшие достаточное количество баллов по итогам состязаний, могут получить в свое портфолио международные сертификаты. Каждый сертификат имеет уникальный ID-номер, который регистрируется в международном реестре специалистов.   

При подготовке к соревнованиям ребят консультируют эксперты IT-компаний. Школьники и студенты, участвующие в олимпиаде, также получают доступ к образовательной платформе IBM SkillsBuild.

# Общество
По материалам: edu.ru

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