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На форуме #МЫВМЕСТЕ презентовали уникальную социальную франшизу

На форуме #МЫВМЕСТЕ презентовали уникальную социальную франшизу

Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в московском Центральном зале "Манеж" начался с конференции "Добро.Центр", где дали старт одноименной федеральной программе Ассоциации волонтерских центров, в рамках которой планируется открыть центры социальных изменений во всех 1117 городах России по социальной франшизе.

В 2021 году Международный форум добровольцев расширил повестку и трансформировался в Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, объединив аудитории волонтеров, НКО, КСО-бизнеса, медиа и иностранных граждан для сохранения и развития ценностей акции #МЫВМЕСТЕ, которая родилась в период пандемии. Несмотря на трагичность пандемии, она стала настоящим катализатором добровольческого движения в стране и поспособствовала развитию культуры взаимопомощи. 

Сейчас акция #МЫВМЕСТЕ продолжается, а ее участники и партнеры становятся постоянно действующим сообществом, которое реагирует на возникающие в стране проблемы и находит решения благодаря синергии. Форум на несколько дней превратится в полноценный штаб акции, а каждый гость сможет стать частью сообщества, сделать доброе дело и увидеть результат его выполнения.

«Год назад мы не знали что, как и куда бежать, но мы как всегда вместе научились преодолевать. Пандемия идет на спад, и мы решили собраться офлайн. За три дня форума через площадки пройдут более 3000 участников: добровольцы, предприниматели, общественные организации, журналисты. Отдельное спасибо журналистам, которые помогли донести до людей информацию про волонтеров и то, как получить настоящую помощь от надежных добровольцев. У нас будут гости из 40 стран мира, и на эти дни мы стали мировой столицей добровольчества. Здесь многие получат премию #МЫВМЕСТЕ, но самая главная победа не здесь, а там, где вы помогаете, и в тех сердцах, в которых вы оставляете тот след добрых дел», — поприветствовал участников начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. 

По словам руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксении Разуваевой, форум станет площадкой помощи "здесь и сейчас", где собрались настоящие герои, которые делают важные и добрые дела.

"Пандемия и эти полтора года показали, что вместе мы можем большее. Волонтерство объединило людей со всех уголков планеты, невзирая на профессии, возраст и другие различия. Сегодня 90% населения страны доверяют волонтерам, и это большая ответственность. Чтобы волонтерство стало нормой жизни, мы должны продолжать развивать простую и удобную добровольческую инфраструктуру. Одной из ее частей станет "Добро.Центр", который мы презентуем сегодня", – добавила она.

"Открытие "Добро.Центров" в городах и муниципальных образованиях регионов позволит вовлечь людей в социальные инициативы и создать прочную связь для роста уровня жизни в стране, где важен каждый человек и его вклад в счастье других", – рассказал председатель Комитета молодежной политики Государственной Думы, руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев.

Все "Добро.Центры" продолжат заниматься развитием социальных и гражданских инициатив в своем городе при поддержке федеральной команды и взамен получат поддержку и ресурсы на собственные проекты. Все, кто захочет внедрить у себя франшизу, сможет получить уже готовые инструменты и механики по развитию "Добро.Центра" в своем городе. Все стандарты и методики бережно "упакованы" в единый ДОБРО.БУК, который получает каждый партнер по франшизе. Социальный франчайзинг позволяет без потери качества на основе лицензионных соглашений передать весь накопившийся опыт. Франшиза будет бесплатной.

На конференции также представили стенд, где можно вживую посмотреть, как будет выглядеть пространство "Добро.Центр" в регионах. Для получения франшизы все желающие могут обратиться на сайт center.dobro.ru.

Форум #МЫВМЕСТЕ продлится с 2 по 5 декабря. Это еще одна возможность сказать спасибо тем, кто не оставил других один на один с бедой, пожертвовал своим временем, силами и ресурсами, чтобы помогать. На форуме каждый из тех, кто развивает культуру взаимопомощи, получит свою долю признания и почувствует, что его вклад оценили, а труд заметили.

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По материалам: uposters.ru

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