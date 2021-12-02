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Начался федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая»

Начался федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая»

Представители 61 региона примут участие в заключительном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая». Конкурсанты будут соревноваться в двух номинациях: «Лучшая столовая городской школы» и «Лучшая столовая сельской школы». Конкурс организован Минпросвещения России, информирует пресс-служба ведомства.

С 1 по 9 декабря члены конкурсной комиссии будут отбирать лучшие организации. Также в рамках запланированной программы состоятся индивидуальные соревнования школьных поваров в формате «Кулинарный баттл». Своё мастерство они смогут продемонстрировать 15 декабря на базе Первого Московского образовательного комплекса.

«Очень важно, чтобы результаты нашего конкурса не только показали достижения и потенциал регионов, но и способствовали распространению передового опыта, подняли организацию питания школьников на новый качественный уровень. Мы привлекли к этой работе Общероссийский народный фронт, Российское движение школьников и родительскую общественность», – сказал на заседании оргкомитета конкурса первый заместитель Министра просвещения России Александр Бугаев.

В состав оргкомитета вошли представители Минпросвещения России, Федерального центра мониторинга питания обучающихся, Российского движения школьников, Общественной палаты, региональных органов управления образованием, родительской общественности, ассоциаций, профильных предприятий и НИИ.

Подведение итогов и награждение победителей состоятся в рамках Первого Всероссийского форума родительской общественности, который пройдёт 16 декабря с участием Министра просвещения России Сергея Кравцова.

# Общество
По материалам: edu.ru

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