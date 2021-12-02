Наталья Водянова, Карла Бруни и Тина Кунаки встретились на камерном ужине в Париже

Вадим Карасев

Светская жизнь в эти дни закружила не только Москву (где гости едва успевают лавировать между предновогодними вечеринками), но и Париж: вчера здесь с помпой открыли новый отель Bvlgari. С помпой — не потому что праздник был с размахом (вечер как раз получился камерным), а из-за гостей, посетивших мероприятие: на презентацию заглянули бывшая первая леди Франции Карла Бруни, супермодель и филантроп Наталья Водянова, актрисы Леа Сейду и Адель Экзаркопулос, Тина Кунаки — словом, те, кто своим присутствием на вечере моментально придает ему статус А-класса.

Наталья Водянова позировала вместе с Карлой Бруни, своей коллегой по подиуму, а вот Леа Сейду и Адель Экзаркопулос, которые для мира кино навсегда связаны фильмом "Жизнь Адель" (пронзительной и предельно откровенной историей любви двух девушек), на вечере держались порознь.

На презентации Карла Бруни, которая после ухода из мира моды окончательно сосредоточилась на музыке, исполнила несколько песен, а китайский художник Ян Пей-Мин представил свою картину — портрет иконы итальянского кино Моники Витти.





Карла Бруни и Наталья Водянова





Тина Кунаки





Леа Сейду





Адель Экзаркопулос





Наталья Водянова





Алиса Вольская





Тина Леунг





Карла Бруни





Тина КунакиСплетник