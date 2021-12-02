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Новогодняя почта для писем Деду Морозу начала работу в Иркутской области

Новогодняя почта для писем Деду Морозу начала работу в Иркутской области

Почта России в своих отделениях запустила отправку новогодних писем Деду Морозу. Опустить послание с загаданным желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно с 1 по 31 декабря 2022 года, сообщили журналисту IRK.ru в пресс-службе УФПС Иркутской области.

В Иркутске в почтовом отделении на бульваре Рябикова, 20Б установили специальный новогодний ящик, каждый день его будут оформлять новым изображением не только традиционного российского Деда Мороза, но и его коллег из других регионов страны. Им тоже можно отправить письма — их ждут Урал Мороз, Ямал Ири, удмуртский дедушка Тол Бабай, чувашский Хел Мучи, марийский Йушто Кугыз, якутский Чысхаан. В Карелии новогодние конверты откроет молодой волшебник без бороды и посоха — Паккайне, в Татарстане — Кыш Бабай, в Улан-Удэ — Сааган Убгэн.

Ольга Лебедева, главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Иркутской области:
— Чтобы письмо попало к получателю, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить на него марку. На письмах, отправляемых Деду Морозу в Великий Устюг, нужно указать: "162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза». Опустить письмо новогоднему волшебнику можно и в любой другой почтовый ящик — они размещены в каждом почтовом отделении области и на фасадах некоторых зданий.

Сотрудники почты будут ежедневно сортировать новогодние послания и направлять их в резиденцию Деда Мороза. В прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг свыше 221 тысячи писем с заветными желаниями детей и взрослых. В этом году первые послания начали отправлять с 18 ноября.

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По материалам: irk

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