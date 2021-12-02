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Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 декабря 2021 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 декабря 2021 года

Нумерологический ежедневный прогноз поможем вам узнать, какое число будет находиться у руля сегодня. Эксперты дали важные советы и рассказали, чего стоит остерегаться во второй день зимы.


2 декабря в целом обещает быть продуктивным, хоть четверг и официально признается самым ленивым днем. Если вам придется покинуть свою зону комфорта, делайте это осторожно. Не торопите события и будьте внимательными к деталям. Числа помогут нам сегодня изменить свои кармические сценарии, стать лучше в самых разных сферах.

Число-покровитель 2 декабря 2021 года

Для начала нужно узнать, под эгидой какого числа пройдет этот четверг. Для этого необходимо сложить все цифры даты 2.12.2021, прибавив также 4 — порядковый номер дня недели. 2+1+2+2+0+2+1+4=14. 1+4=5.

Этот день пройдет под управлением Пятерки. Энергетика дня не располагает к излишествам. Именно поэтому нумерологи советуют всем нам сегодня как можно чаще чередовать труд с отдыхом. Не нужно откладывать на потом важные дела. Сегодняшние наши поступки будут неминуемо и незамедлительно отражаться на нашей удаче. Какими бы ни были наши поступки, многие запланированные судьбой события все равно произойдут. Именно поэтому символом данного дня можно считать спираль, олицетворяющую всецелое стремление к единой точке.



События 2 декабря из прошлого

2 декабря 1409 года открылся знаменитый Лейпцигский университет. Это прекрасный день для получения новых знаний и применения их на практике.

2 декабря 1902 года произошло мощнейшее землетрясение магнитудой от 6,7 до 9 баллов в городе Андижан. Число погибших превысило 4500 человек. Пятерка может провоцировать подобные явления, поэтому не исключено, что произойдет нечто подобное и сегодня.

2 декабря 1920 года был заключен мирный договор между Турцией и Арменией. Число 5 не любит войн и раздора, поэтому сегодня важно искать возможность закопать топор войны.

2 декабря 1971 года советская межпланетная станция «Марс-3» первой в истории совершила мягкую посадку на поверхность Марса. Сегодня многим из нас удастся сделать серьезный скачок вперед, продвинувшись в важных для нас делах.

2 декабря 1993 года был устранен наркобарон Пабло Эскобар. Пятерка — число кармы. Если вы совершали плохие поступки в прошлом, сегодня за них придется заплатить.


Советы нумерологов на этот четверг

Старайтесь прислушиваться и присматриваться к мелочам. Важно абсолютно все, что будет происходить вокруг нас. Каждая мелочь может нести в себе нечто судьбоносное.

Нумерологи советуют не искать виновных в своих проколах. Если у вас что-то не получится, вините во всем себя. Так вы сможете сохранить авторитет и уважение коллег, друзей.

Сегодня лучше не ставить себя в жесткие рамки. Зацикленность на чем-то одном может привести вас к большим неурядицам.

Пятерка поможет нам сгладить внутренние переживания. Если внутри вас поселилась дисгармония, сегодня она исчезнет. Ей на смену придет спокойствие и умиротворение.

Старайтесь опасаться завистливых людей. От них сегодня будет исходить много негативной энергии. Если у вас повышенная восприимчивость к негативу, лучше как можно меньше общаться с теми, кто постоянно вас критикует.

Талисманы удачи на 2 декабря

Сочетание белого и черного цветов в одежде. Черный — это оттенок мудрости и концентрации, а белый — чистоты и открытости. Пятерка любит контрасты.

Руна Тейваз. Они помогает одерживать победы в важных делах, а также дарит веру в свои силы. Полезной будет медитация на эту руну, а также установка ее изображения на рабочем столе компьютера или телефона. Вот как она выглядит:



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По материалам: dailyhoro.ru

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