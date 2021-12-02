Объявлена дата выхода обновления Assetto Corsa Competizione до Xbox Series X | S, новый трейлер





В начале 2021 года разработчики игры Assetto Corsa Competizione анонсировали выход обновления до консолей нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Разработка апдейта движется к завершению, и стала известна его точная дата релиза. До новых консолей Assetto Corsa Competizione обновят 24 февраля 2022 года.

Как сообщают создатели игры, обновление не только реализует 4K при 60 FPS, но и привнесет целый ряд других изменений. В частности, в Assetto Corsa Competizione будет улучшена система смены дня и ночи, в игре появится процедурно-генерируемая погода, дождь будет серьезно влиять на физику управления автомобилями, в игру добавят частные лобби, обновлённые ливреи и многое другое. Ниже можно посмотреть трейлер обновления Assetto Corsa Competizione.

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Разработчики отмечают, что обновление Assetto Corsa Competizione будет бесплатным для всех игроков, владеющих копией проекта. Все сохранения из версии Assetto Corsa Competizione для Xbox One можно будет перенести в версию для Xbox Series X | S.

Assetto Corsa Competizione

Assetto Corsa Competizione выйдет на Xbox Series X/S 24-го февраля 2022-го года. Улучшенные частота кадров и графика подарят гонщикам самый …

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