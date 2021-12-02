Оптимизация Dauntless до Xbox Series X | S уже доступна игрокам





Состоялся релиз оптимизированной до нового поколения консолей версии игры Dauntless, которая получила целый ряд улучшений на приставках Xbox Series X и Xbox Series S. Обновленная версия популярной условно-бесплатной игры способна предложить:

Улучшенные визуальные эффекты. Освещение, эффекты окружающей среды, персонажи, вода, листва и многое другое было переработано.На Xbox Series X динамическое разрешение 4K с 60 FPS, а Xbox Series S получает такие же визуальные улучшения, но при 1440p и 60 FPS.На 90% ускорилось время загрузки игры на Xbox Series X | S, в сравнении с Xbox One.

Обновление Dauntless распространяется по Smart Delivery, поддерживает кроссплатформенный мультиплеер. Кроме того, с обновлением в игру добавили 36 достижений на 1000 Gamerscore.

Dauntless

Являясь Карателем, вы-единственное, что стоит между вашим миром и Бегемотами, стремящимися поглотить его. Сразитесь с монстрами, выкуйте ору…

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Ниже можно посмотреть трейлер, приуроченный к релизу обновленной версии Dauntless для Xbox Series X | S.

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