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Овал: что символизирует эта фигура в эзотерике

Овал: что символизирует эта фигура в эзотерике

Овал — это вытянутая, сплюснутая окружность. Оказывается, еще в древности овал считался символом женского могущества. В современном мире вы тоже можете использовать его энергию себе во благо.


Существует множество женских оберегов, среди которых почему-то почти никто не отмечает овал. Пришло время узнать, какова его сила и как ее правильно использовать в повседневной жизни.

Энергетика овала и его сакральный смысл

Овал — женский символ, как и, к примеру, зеркало Венеры. Он несет в себе созидательную и спокойную энергию, которая поможет обрести удачу любой женщине, девушке. Он дает силу, харизму, обаяние, усиливает интуицию. В этом плане овал похож на ромб, но его сила несколько иная. Если ромб обладает духовной силой, то овал является больше оберегом и телесным покровителем.

Эта фигура помогает женщинам укреплять свое самочувствие, вынашивать здоровых детей, сохранять и приумножать достаток. Это универсальный талисман для представительниц прекрасного пола.

Как применять овал в повседневной жизни


Овалы на одежде обрегают женщину от беды, от встречи с неприятными людьми. Овальные украшения делают то же самое, но намного лучше. Овальные серьги, к примеру, защищают от обмана со стороны подруг и коллег. Овальная подвеска помогает находить верных и добрых мужчин. Лучший материал для овальных украшений — серебро, мельхиор, платина, дерево.

Овал можно нарисовать над входной дверью с внутренней стороны. Это поможет положительной женской энергии не уходить во внешний мир, а оставаться в родных стенах.

Хорошо, если в доме есть картины с изображением предметов такой формы. Важно помнить, что овал должен быть идеальным, без неровностей и нарушения симметрии.

Важно еще и то, как изображен овал. Горизонтальное расположение помогает в финансовом и деловом развитии. Вертикальные овалы — символ женской красоты и гармонии.

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По материалам: dailyhoro.ru

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