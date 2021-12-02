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Паулина Андреева рассказала о деньгах и личной жизни

Паулина Андреева рассказала о деньгах и личной жизни
Актриса Паулина Андреева призналась, почему не ведет Инстаграм. Сегодня на Instagram супруги Федора Бондарчука подписано почти 300 тысяч человек. Но, в отличие от многих коллег по звездному цеху, Паулина Андреева не активничает в соцсети. Артистка объяснила, почему не хочет демонстрировать личную жизнь. Поклонники Андреевой хотели бы чаще видеть ее публикации в Instagram. Но, похоже, пока артистка не намерена радовать подписчиков личным контентом. Паулина, по ее признанию, предпочитает наслаждаться тем, что происходит вокруг нее.
Паулина Андреева «Instagram я не веду, потому что не ответила на вопрос — зачем мне это? Безусловно, целью вести соцсеть могут стать финансы, но я зарабатываю деньги другим. Я достаточно крепко озабочена тем, чтобы моя частная жизнь оставалась моей. Не могу себе представить, что демонстрирую, где обедаю, с кем общаюсь, какие витамины пью... Для меня лично это невозможно совсем. Потому что потом деньги будут потрачены, бартер — использован, а все, что у тебя есть — это маленькая бытовая жизнь, и она для меня очень ценна. Для меня это никакой не подвиг, просто я такой человек», — объяснила 33-летняя актриса в интервью на YouTube-канале Master of Taste. Напомним, в марте этого года Андреева подарила супругу Федору Бондарчуку сына Ивана. Брюнетка молчала до последнего, лишь после родов продемонстрировала публике свое фото с округлившимся животом. «Мой сын Ванечка, которому шесть с половиной месяцев, уже видел дедушку. Я показывал ему фотографию отца. Он умненький, глаза очень умные. Мне кажется, он понял, о ком идет речь», — делился недавно в «Вечернем Урганте» 54-летний Бондарчук.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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