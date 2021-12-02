Первый в регионе памятный знак медработникам открыли в Ангарске

В Ангарске 30 ноября открыли первый в Иркутской области памятный знак медицинским работникам. Инициатором установки монумента в январе 2021 года стал мэр города Сергей Петров, сообщает пресс-служба городской администрации.

Эскиз знака выполнил иркутский скульптор Александр Абрамов. Проект удалось реализовать благодаря помощи меценатов. В основе скульптурной композиции – чаша из цельного гранита высотой 4,6 метра с бронзовой змеей. На памятном знаке есть гравировка с посвящением: «Призвание врача — спасать людей порой ценою своей жизни». Место для памятного знака также выбрано не случайно — возле Свято-Троицкого кафедрального собора.

Сергей Петров:

— Когда у человека наступают непростые минуты, он понимает, что главная ценность — это здоровье. Есть люди, которые оберегают эту ценность. Много раз говорил большое спасибо медицинским работникам и, наверное, все это делали не единожды. Хотелось, чтобы было место, куда можно прийти и мысленно поблагодарить людей за то, что они сделали для тебя и твоей семьи.

Изготовление и установка памятного знака — это первый этап замысла городских властей. Скульптурная композиция станет центром нового общественного пространства и точкой притяжения для ангарского медицинского сообщества и благодарных пациентов – сквера медиков. Его проект уже подготовлен.