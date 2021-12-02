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Победители первого сезона "Лиги Лекторов" получат по 500 тысяч рублей

Победители первого сезона "Лиги Лекторов" получат по 500 тысяч рублей

В "Цифровом деловом пространстве" состоялась торжественная церемония награждения победителей масштабного всероссийского конкурса — первого сезона "Лиги Лекторов". В зале собрались сто финалистов из 40 регионов России, чтобы узнать имена лучших лекторов страны.

Среди лауреатов "Лиги Лекторов" жители 22 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Пензы, Смоленска, Белгорода, Саранска, Ноябрьска на Ямале, города Гаджиево Мурманской области и других. Это представители совершенно разных сфер знаний и профессий, например доктор философских наук, профессор, ветеран труда из Пензы; художественный руководитель театральной мастерской из Воронежа; доцент Института живых систем БФУ им. И. Канта из Калининграда; младший научный сотрудник Проблемной научно-исследовательской лаборатории "Диагностические исследования и малоинвазивные технологии" Смоленского государственного медицинского университета; популяризатор науки, аспирант НИЯУ МИФИ; младший научный сотрудник АО "НИКИЭТ" из Москвы.

Награды лучшим лекторам-преподавателям и популяризаторам науки вручил первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Для того, чтобы реально увлечь аудиторию, нужно самому гореть, передать собственное увлечение, убежденность. Вы выступаете в качестве живого образца и примера, молодым ребятам и девчонкам важно чувствовать эмоцию, правду в том, что вы говорите", — обратился с приветствием к финалистам Кириенко.

Сергей Кириенко также добавил, что за полгода к Российскому обществу "Знание" присоединились более 7 000 лекторов, которые уже прочитали более 15 000 лекций по всей стране.

Победители конкурса определились по результатам выступлений финалистов, который прошли 29 и 30 ноября на площадках ведущих российских вузов: МГУ им. М. В. Ломоносова, МГИМО, НИУ ВШЭ, РГГУ, РУДН, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МАИ, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова и РАНХиГС. Выступления участников финала собрали широкую аудиторию заинтересованных слушателей, которые совместно с экспертами оценивали выступления. Были представлены темы из самых разных областей знаний, например: "Как увидеть черную дыру?", "Современная физика, или как устроен мир", "Фотосинтез: биологическая основа технологий будущего", "Почему на Луне так много метеоритных кратеров и все они круглые?", "Манипуляция сознанием посредством современных технологий", "Кости человека. Как они устроены и как работают?", "Новый мир цифровых платформ и метавселенных".

Лауреаты конкурса получили почетный статус лектора Российского общества "Знание" и возможность выступать на лучших площадках страны. Кроме того, все финалисты "Лиги Лекторов" в качестве подарка получат путешествие и смогут посетить уникальные исторические и природные достопримечательности России: Камчатку, Байкал или Алтай.

Все финалисты конкурса получили доступ к комплексной образовательной программе в "Центре знаний" Российского общества "Знание" на Машуке. Она включает лекции и мастер-классы по разработке, производству и продюсированию просветительского контента: ютуб-каналов, блогов, авторских курсов, фильмов и других проектов, а также курсы по ораторскому мастерству и публичным выступлениям. 

Партнер конкурса — компания "Нетология" подарила победителям доступ к библиотеке мини-курсов. В ней содержатся 1739 занятий по менеджменту, маркетингу, социальным сетям, созданию продукта, копирайтингу.

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По материалам: uposters.ru

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