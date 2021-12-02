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Победителями "Лиги лекторов" стали 50 человек из разных регионов РФ

Победителями "Лиги лекторов" стали 50 человек из разных регионов РФ

50 человек из разных регионов РФ стали победителями конкурса "Лига лекторов", проводимого российским обществом "Знание". Об этом сообщил директор общества Максим Древаль.

"Мы рады, что, помимо признания, мы даем участникам "Лиги лекторов" инструменты для развития. И сегодня перед ними выступали, например, очень крутые профессионалы в сфере ораторского искусства, ведь это очень важный инструмент передачи знаний. Важно не только их передать, но и вдохновить, замотивировать аудиторию. И мы как раз помогаем лекторам нашим. И это будет добрая традиция — помогать нашим партнерам и коллегам в этом важном деле", — заявил он. 

В 2021 году организаторы получили более 2,5 тыс. заявок на участие в конкурсе, однако в следующем сезоне, стартующем весной 2022 года, планируется привлечь еще больше участников.

"Мы очень довольны результатами конкурса. Я сидел в первом ряду, смотрел церемонию и своими глазами видел горящие глаза победителей, их эмоции. Видно, что для них это очень важно. И это одна из важнейших задач данной "Лиги" — показать ценность, востребованность, важность профессии просветителя, лектора. Мы получили порядка 2,5 тыс. заявок, 50 человек стали победителями. И я уверен, что своим примером победители этой "Лиги" вдохновят еще большее количество людей принять участие в этом конкурсе", — подчеркнул Древаль.

Победителями конкурса стали представители разных регионов РФ — Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Ростова-на-Дону, Воронежа, Новосибирска, Саранска и других. Все они станут почетными лекторами российского общества "Знание".

Конкурс стартовал в сентябре 2021 года и был нацелен на поиск, отбор и выявление талантливых лекторов, профессионалов из разных областей знаний. География проекта охватила более 350 городов из 80 регионов России. Всего на конкурс были поданы 2 553 заявки, которые принимались по восьми направлениям: наука и технологии, культура и искусство, карьера и бизнес, спорт и ЗОЖ, экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, естественные науки, медиа и маркетинг.

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По материалам: uposters.ru

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