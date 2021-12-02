Подозреваемого во взрыве лифта на Маршала Конева арестовали на два месяца

Свердловский районный суд Иркутска 2 декабря на два месяца арестовал подозреваемого во взрыве лифта на Маршала Конева, 2012. Причиной случившегося стал затяжной конфликт между соседями. Мужчина изготовил пиротехническое устройство, положил в пакет и повесил его в лифте. После того как в лифт зашел сосед, злоумышленник привел в действие данное устройство. Только вместо оппонента, с которым он поссорился, в лифт зашел его 30-летний сын, сообщают пресс-службы Свердловского районного суда, прокуратуры Иркутской области и регионального СУ СК России.

Задержанному предъявлено обвинение в покушении на убийство. Устройство сработало днем 30 ноября при подъеме лифта — между вторым и третьим этажом произошел хлопок. Находившийся в лифте мужчина получил различные телесные повреждения, его доставили в больницу.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Кинологи со служебными собаками осмотрели подъезд. В результате следователи СК при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска задержали 50-летнего мужчину, живущего в одной из квартир в этом подъезде. В квартире и гараже подозреваемого провели обыски.

Иркутянин попытался взорвать соседа с помощью самодельного устройства в лифте на Маршала Конева

Предыдущая новость по этой теме: