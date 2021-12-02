Полезные свойства ромашки и сферы её применения

Вадим Карасев

Ромашка — растение, которое можно найти в любом уголке нашей необъятной родины, но пусть ее распространенность и обыденность вас не смущают: ромашка обладает огромной целебной и магической силой.

Существует множество талисманов на удачу, в качестве которых редко рассматривают растения. Однако к самым сильным талисманам можно отнести то самое растение, о котором пойдет речь в этой статье, — ромашку.

Основные целебные свойства ромашки

Огромный спектр полезных свойств этого растения обусловлен его богатым химическим составом. Речь идет примерно о сорока природных соединениях, обеспечивающих лечебный эффект. В цветках содержатся кислоты, холин, бисаболол, дубильные вещества, сахара, пектины. Еще в них есть эфирное масло, флавоноиды.

В состав масла ромашки входят вещества, которые выполняют роль природных обезболивающих. Они способствуют расширению сосудов, в том числе головного мозга, останавливают или замедляют воспалительные процессы. Цветки содержат практически все необходимые человеку витамины, макро и микроэлементы, среди которых можно отметить ванадий, цинк, кобальт, хром, медь, железо, магний.

Ромашка помогает при проблемах с желудком и дыхательной системой. Она входит в большое число растительных сборов для лечения бронхита, простуды, заболеваний ушей, горла, носа. Внутрь ромашку принимают в виде отвара, настоя. Ее можно добавлять в чай. Ромашка обладает противовирусными и противомикробными свойствами. Она заживляет раны, поэтому из нее делают примочки.

Это растение широко используется в медицине, причем не только в народной, но и в привычной нам, современным людям, фундаментальной. Ромашка также используется в косметологии, в кулинарии.

Ищите данное растение там, где много солнечного света. Вы можете вырастить ромашку у себя дома на подоконнике или в огороде. Она отлично приживается, легко собирается (собирать нужно цветочные корзинки) и сушится, а также довольно долго хранится в таком виде. Сбор ромашки нужно осуществлять в первые три-пять дней после того, как растение распустило цветы.

Использование ромашки в магии

Еще с глубокой древности наши предки искренне верили в том, что ромашка символизирует собой победу добра над злом. Именно поэтому было принято дарить друг другу букеты из ромашек. Люди приносили их с собой, когда приходили в гости. Это давало понять, что они приходят с добрыми намерениями и не желают никому зла.

Говорят, что если принимать горячую ванну с лепестками ромашки, это повысит вашу женскую привлекательность. Принимать такие ванны стоит перед свиданиями.

Если ромашка растет у вас на участке или даже дома, это очень благотворно сказывается на вашей энергетике и настроении, удаче. Говорят, что в таких домах люди крайне редко видят кошмарные сны либо не видят их вовсе.

Живые цветы ромашки в доме помогают всем, кто живет в этих стенах, обретать доброту и позитив, радоваться приятным мелочам, забывать обо всем плохом. Также ромашка в любом виде помогает привлекать финансовую удачу.