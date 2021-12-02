При городском перинатальном центре в Иркутске создан Общественный совет

26 ноября начал работу Общественный совет при Иркутском городском перинатальном центре. Задача структуры – формирование сообщества молодых родителей, у которых возникают вопросы о материнстве и детстве; информирование через сми и социальные сети, консультирование и подготовка экспертных мнений по актуальным вопросам лечения и реабилитации беременных и родивших женщин.

Ирина Ежова, главврач Иркутского городского перинатального центра:

– Цели перинатального центра выходят за рамки только медицинской составляющей. Через медцентр, когда он был инфекционным госпиталем, прошла тысяча пациентов, мы пережили вторую и третью волны заболеваемости коронавирусом. Наработали опыт. Сейчас развиваемся по направлению пациентоориентированности, что невозможно без активного обсуждения и обратной связи. Общественный совет поможет понять направления в работе с пациентами, которые нужно развивать и улучшать.

В совет вошли известные представительницы общественности в Иркутске: генеральный директор «Ирк.ру» Анна Суркова, руководитель арт-галереи «Диас» Диана Салацкая, предприниматель Екатерина Печенюк, заместитель директора по связям с общественностью музея города Иркутска Наталья Гимельштейн, руководитель Фонда «Наследие иркутских меценатов» Марина Кондрашова, Кира Томшина.

На первой встрече участники обсудили актуальные вопросы по сопровождению беременных в медицинских учреждениях города в период пандемии. По итогу представители Совета решили обратиться в министерство здравоохранения Иркутской области с предложением создать горячую линию для беременных, где можно получить оперативную консультацию, а также психологическую поддержку.

Диана Салацкая:

– Общественный совет при центре – логичное и полезное решение. Мы с коллегами постараемся принести как можно больше пользы как мамам, находящимся в центре, в том числе длительно, так и подписчикам в социальных сетях, которые задают вопросы о здоровье. Уверена, перинатальный центр заживет новой жизнью.

Наталья Гимельштейн:

– Идея Ирины Всеволодовны по созданию Совета при перинатальном центре летала в воздухе и отлично, что теперь она воплощается в жизнь. В интернете много информации о родовспоможении и наблюдении женщины во время беременности, но этой информации и мало в то же время! Мы хотим, чтобы перинатальный центр стал комфортным в плане медицинского обеспечения пациентов и максимально удобным местом для молодых мам, где можно получить помощь.

Анна Суркова:

– Задача совета – быть мостиком между пациентами центра, врачами и администрацией. Мы будем объединять активных мам в сообщество, которое поможет и поддержит молодых родителей, рассказывать, что делать и куда обращаться в экстренных ситуациях, поделимся лайфхаками воспитания. Совет организует обсуждения по актуальным темам, в том числе в прямых эфирах. Сейчас беременным женщинам непросто – несмотря на условия ковида, они работают на ранних сроках. У них нет возможности уйти на самоизоляцию как у пожилых. Поэтому первым делом Совет обратится в министерство здравоохранения с предложением создать горячую линию для беременных.



