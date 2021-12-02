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Причиной экстренной посадки самолета в Иркутске стало отключение автопилота

Иркутский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводит доследственную проверку по факту авиаинцидента, произошедшего с самолетом Airbus 321. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Предварительно установлено, что 2 декабря около 13 часов местного времени самолет Airbus 321, следовавший рейсом Магадан-Новосибирск, совершил вынужденную посадку на аэродроме Иркутска. Воздушное судно благополучно приземлилось. На борту самолета находились 199 пассажиров, в том числе трое детей, и семь членов экипажа. Пострадавших нет. В настоящее время пассажиры находятся в стерильной зоне аэропорта, решается вопрос об их отправке в Новосибирск.

По предварительным данным, в пути следования у самолета отключился автопилот. После этого командир воздушного судна принял решение о посадке.

После проверки следователи дадут оценку действиям членов экипажа и наземных служб аэродрома.Ранее в авиакомпании S7 Airlines, которой принадлежит воздушное судно, сообщили журналисту IRK.ru, что внеплановая посадка произошла из-за метеоусловий в Новосибирске.

По словам эксперта, знакомого с ситуацией, самолет сделал несколько кругов над аэропортом вылета, намереваясь вернуться. Причиной возврата в Магадан могла стать неуправляемая скорость полета. Посадить самолет на аэродроме Магадана было невозможно из-за сильного обледенения и сдвига ветра. В результате экипаж принял решение следовать в Иркутск.

Предыдущая новость по этой теме:

Летевший из Магадана самолет внепланово приземлился в Иркутске

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По материалам: irk

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