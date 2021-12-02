Провокационные и отверженные концепты известных архитектурных сооружений

Концепт немецкого архитектора Фридриха Гёслинга для берлинского Рейхстага, 1872 годПроект «Гранд-отель Colosseo» в Риме, спроектированный компанией Superstudio в 1969 годуПроект 1936 года, позволяющий заехать на верхнюю часть Эйфелевой башни на автомобилеОдин из первоначальных вариантов сиднейского моста Харбор-БриджОн показывает, что градостроители могли построить куда более внушительную трёхстороннюю конструкцию. Сам мост был открыт в 1932 году.Мост Золотые Ворота с опреснительной станцией и электростанцией для получения чистой питьевой воды и энергииЭта идея из 1990-х годов не была реализована из-за слишком большой стоимости проекта.План Карла Фридриха Шинкеля 1834 года для королевского дворца на Афинском АкрополеИзначальный дизайн 1989 года Тайм-Уорнер-центра в Нью-ЙоркеДвухбашенный комплекс был построен в 2003 году.Храм Провидения Божия в Варшаве и ещё 5 вариантов того, каким он мог бытьНесколько концептов башни Спейс-Нидл в Сиэтле, штат Вашингтон. Конец 1950-х, начало 60-х годовБашня была построена в 1961 году.Один из вариантов проекта Дворца Мира в Гааге, НидерландыАвтор Виллем Кромхаут, 1910 год. Дворец был построен в 1913 году.План превращения парижского Пантеона в храм Французской республики, спроектированный Шарлем де Вайи в 1790-х годахСам пантеон был основан в 1758 году.Небоскрёб Метрополитан Лайф Норт Тауэр в Нью-ЙоркеПланируемая высота небоскрёба — 396 метров. Строительство началось в 1929 году, но башня так и не была построена из-за Великой депрессии. Стоящий рядом небоскрёб Метлайф-тауэр подчёркивает, насколько нынешний вид Метрополитан Лайф Норт Тауэр отличается от запланированного.