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Провокационные и отверженные концепты известных архитектурных сооружений

Провокационные и отверженные концепты известных архитектурных сооружений
Концепт немецкого архитектора Фридриха Гёслинга для берлинского Рейхстага, 1872 год

Проект «Гранд-отель Colosseo» в Риме, спроектированный компанией Superstudio в 1969 году

Проект 1936 года, позволяющий заехать на верхнюю часть Эйфелевой башни на автомобиле


Один из первоначальных вариантов сиднейского моста Харбор-Бридж

Он показывает, что градостроители могли построить куда более внушительную трёхстороннюю конструкцию. Сам мост был открыт в 1932 году.

Мост Золотые Ворота с опреснительной станцией и электростанцией для получения чистой питьевой воды и энергии

Эта идея из 1990-х годов не была реализована из-за слишком большой стоимости проекта.

План Карла Фридриха Шинкеля 1834 года для королевского дворца на Афинском Акрополе

Изначальный дизайн 1989 года Тайм-Уорнер-центра в Нью-Йорке

Двухбашенный комплекс был построен в 2003 году.

Храм Провидения Божия в Варшаве и ещё 5 вариантов того, каким он мог быть

Несколько концептов башни Спейс-Нидл в Сиэтле, штат Вашингтон. Конец 1950-х, начало 60-х годов

Башня была построена в 1961 году.

Один из вариантов проекта Дворца Мира в Гааге, Нидерланды

Автор Виллем Кромхаут, 1910 год. Дворец был построен в 1913 году.

План превращения парижского Пантеона в храм Французской республики, спроектированный Шарлем де Вайи в 1790-х годах

Сам пантеон был основан в 1758 году.

Небоскрёб Метрополитан Лайф Норт Тауэр в Нью-Йорке

Планируемая высота небоскрёба — 396 метров. Строительство началось в 1929 году, но башня так и не была построена из-за Великой депрессии. Стоящий рядом небоскрёб Метлайф-тауэр подчёркивает, насколько нынешний вид Метрополитан Лайф Норт Тауэр отличается от запланированного.
# Актуальные новости
По материалам: Sivator

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