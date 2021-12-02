Разработчики IDEX запустили гибридную децентрализованную биржу на Polygon

Проект IDEX запустил гибридную децентрализованную биржу на базе Polygon. Платформа использует «биржевой стакан» вкупе с механизмом автоматического маркетмейкера (AMM).

IDEX v3, the world's first Hybrid Liquidity DEX is now LIVE! 👾



✅ Combined AMM + Order Book Liquidity

✅ Trading Rewards + Liquidity Mining

✅ No failed transactions

✅ Real limit & stop-loss orders

✅ Cheap transaction fees



Launch IDEX v3: https://t.co/IDQBicXAp5 pic.twitter.com/PelcsV3JG2 — IDEX (@idexio) December 1, 2021

Гибридная модель IDEX v3 позволила внедрить стоп-лоссы, лимитные ордера и исполнение сделок в реальном времени. При заполнении новой заявки торговый механизм сопоставляет оптимальную комбинацию лимитных ордеров и ликвидности в пулах для исполнения на наилучших условиях.

Согласно пресс-релизу, сеть Polygon сократит транзакционные издержки пользователей «в 10 000–100 000 раз» по сравнению с Ethereum.

«С момента своего создания DeFi страдает от таких проблем, как цена газа, фронтраннинг и проскальзывания, но лишь немногие смогли предложить варианты их решения. Новый гибридный дизайн защищает пользователей от этих болевых точек, одновременно обеспечивая более высокую прибыль для поставщиков ликвидности», — приводит слова CEO IDEX Алекса Уирна Cointelegraph.

C запуском IDEX v3 команда проекта предложила программу майнинга ликвидности с еженедельным распределением 1 400 000 одноименных нативных токенов.

https://forklog.com/defi-2-0-kak-razvivayutsya-detsentralizovannye-protokoly-novogo-pokoleniya/

Напомним, в ноябре в основной сети Cardano запустили первую децентрализованную биржу.



