Разработчики IDEX запустили гибридную децентрализованную биржу на Polygon

Проект IDEX запустил гибридную децентрализованную биржу на базе Polygon. Платформа использует «биржевой стакан» вкупе с механизмом автоматического маркетмейкера (AMM).

IDEX v3, the world's first Hybrid Liquidity DEX is now LIVE! 👾



✅ Combined AMM + Order Book Liquidity

✅ Trading Rewards + Liquidity Mining

✅ No failed transactions

✅ Real limit & stop-loss orders

✅ Cheap transaction fees



Launch IDEX v3: https://t.co/IDQBicXAp5 pic.twitter.com/PelcsV3JG2