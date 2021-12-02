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Разработчики IDEX запустили гибридную децентрализованную биржу на Polygon

Разработчики IDEX запустили гибридную децентрализованную биржу на Polygon


Проект IDEX запустил гибридную децентрализованную биржу на базе Polygon. Платформа использует «биржевой стакан» вкупе с механизмом автоматического маркетмейкера (AMM).



Гибридная модель IDEX v3 позволила внедрить стоп-лоссы, лимитные ордера и исполнение сделок в реальном времени. При заполнении новой заявки торговый механизм сопоставляет оптимальную комбинацию лимитных ордеров и ликвидности в пулах для исполнения на наилучших условиях. 


Согласно пресс-релизу, сеть Polygon сократит транзакционные издержки пользователей «в 10 000–100 000 раз» по сравнению с Ethereum. 


«С момента своего создания DeFi страдает от таких проблем, как цена газа, фронтраннинг и проскальзывания, но лишь немногие смогли предложить варианты их решения. Новый гибридный дизайн защищает пользователей от этих болевых точек, одновременно обеспечивая более высокую прибыль для поставщиков ликвидности», — приводит слова CEO IDEX Алекса Уирна Cointelegraph.


C запуском IDEX v3 команда проекта предложила программу майнинга ликвидности с еженедельным распределением 1 400 000 одноименных нативных токенов. 


https://forklog.com/defi-2-0-kak-razvivayutsya-detsentralizovannye-protokoly-novogo-pokoleniya/

Напомним, в ноябре в основной сети Cardano запустили первую децентрализованную биржу.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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