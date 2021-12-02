Разработчики протокола Aurora заключил партнерство с компанией ConsenSys

Разработчики протокола второго уровня (L2) Aurora от команды NEAR Protocol заключили соглашение с компанией ConsenSys, специализирующейся на создании решений для экосистемы Ethereum. Об этом ForkLog сообщили представители проекта.

Взаимодействующие с Aurora разработчики и пользователи получат доступ к инструментам создания программного обеспечения ConsenSys, включая:

некастодиальный кошелек MetaMask;

API компании Infura;

блокчейн-платформу Quorum;

набор инструментов для разработки децентрализованных приложений Truffle;

сервис мониторинга DeFi-транзакций Codefi;

решение для аудита смарт-контрактов Diligence.

Aurora сочетает две основные технологии: полнофункциональную виртуальную машину Ethereum (EVM) и кроссчейн-мост на основе Rainbow Bridge. Протокол запустили в мае 2021 года.

Согласно анонсу, партнерство направлено на расширение возможностей разработчиков путем предоставления им эффективного набора инструментов. Стороны считают, что таким образом удастся увеличить кроссчейн совместимость.

«Интерес разработчиков к EVM-совместимым решениям для масштабирования растет такими же темпами, как и стремительное расширение экосистемы Web 3.0. Мы считаем, что они только выиграют от добавления Aurora в набор инструментов Infura, поскольку это позволит использовать сеть NEAR с помощью уже знакомых инструментов EVM», — отметили в Infura.

Одной из ближайших целей партнерства станет развитие интеграции между MetaMask и Aurora.

Напомним, транзакционный доход кошелька MetaMask с начала года превысил $200 млн. Это вдвое больше, чем совокупный объем полученных ведущими DEX SushiSwap и Curve комиссий.