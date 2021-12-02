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Разработчики протокола Aurora заключил партнерство с компанией ConsenSys

Разработчики протокола Aurora заключил партнерство с компанией ConsenSys


Разработчики протокола второго уровня (L2) Aurora от команды NEAR Protocol заключили соглашение с компанией ConsenSys, специализирующейся на создании решений для экосистемы Ethereum. Об этом ForkLog сообщили представители проекта.


Взаимодействующие с Aurora разработчики и пользователи получат доступ к инструментам создания программного обеспечения ConsenSys, включая:


  • некастодиальный кошелек MetaMask;
  • API компании Infura;
  • блокчейн-платформу Quorum;
  • набор инструментов для разработки децентрализованных приложений Truffle;
  • сервис мониторинга DeFi-транзакций Codefi;
  • решение для аудита смарт-контрактов Diligence.

Aurora сочетает две основные технологии: полнофункциональную виртуальную машину Ethereum (EVM) и кроссчейн-мост на основе Rainbow Bridge. Протокол запустили в мае 2021 года. 


Согласно анонсу, партнерство направлено на расширение возможностей разработчиков путем предоставления им эффективного набора инструментов. Стороны считают, что таким образом удастся увеличить кроссчейн совместимость.


«Интерес разработчиков к EVM-совместимым решениям для масштабирования растет такими же темпами, как и стремительное расширение экосистемы Web 3.0. Мы считаем, что они только выиграют от добавления Aurora в набор инструментов Infura, поскольку это позволит использовать сеть NEAR с помощью уже знакомых инструментов EVM», — отметили в Infura.


Одной из ближайших целей партнерства станет развитие интеграции между MetaMask и Aurora.


Напомним, транзакционный доход кошелька MetaMask с начала года превысил $200 млн. Это вдвое больше, чем совокупный объем полученных ведущими DEX SushiSwap и Curve комиссий.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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