Разработчики протокола Aurora заключил партнерство с компанией ConsenSys
Разработчики протокола второго уровня (L2) Aurora от команды NEAR Protocol заключили соглашение с компанией ConsenSys, специализирующейся на создании решений для экосистемы Ethereum. Об этом ForkLog сообщили представители проекта.
Взаимодействующие с Aurora разработчики и пользователи получат доступ к инструментам создания программного обеспечения ConsenSys, включая:
- некастодиальный кошелек MetaMask;
- API компании Infura;
- блокчейн-платформу Quorum;
- набор инструментов для разработки децентрализованных приложений Truffle;
- сервис мониторинга DeFi-транзакций Codefi;
- решение для аудита смарт-контрактов Diligence.
Aurora сочетает две основные технологии: полнофункциональную виртуальную машину Ethereum (EVM) и кроссчейн-мост на основе Rainbow Bridge. Протокол запустили в мае 2021 года.
Согласно анонсу, партнерство направлено на расширение возможностей разработчиков путем предоставления им эффективного набора инструментов. Стороны считают, что таким образом удастся увеличить кроссчейн совместимость.
«Интерес разработчиков к EVM-совместимым решениям для масштабирования растет такими же темпами, как и стремительное расширение экосистемы Web 3.0. Мы считаем, что они только выиграют от добавления Aurora в набор инструментов Infura, поскольку это позволит использовать сеть NEAR с помощью уже знакомых инструментов EVM», — отметили в Infura.
Одной из ближайших целей партнерства станет развитие интеграции между MetaMask и Aurora.
Напомним, транзакционный доход кошелька MetaMask с начала года превысил $200 млн. Это вдвое больше, чем совокупный объем полученных ведущими DEX SushiSwap и Curve комиссий.