Разрушаем популярные стереотипы о Водолеях

Вадим Карасев

Водолеи — люди не от мира сего. Да, они могут вести себя странно и непредсказуемо, но многие вещи, которые о них говорят люди, являются неправдой.

Водолеи относятся к стихии Воздуха. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru уже рассказывали про стереотипы о других представителях данной стихии: Весах и Близнецах. Стоит отметить, что мифы о Водолеях довольно сильно отличаются.

Водолеи очень умны

Да, они не дураки, особенно если учесть тот факт, что они любят получать новую информацию. Они очень эрудированные и им нравится это демонстрировать. Но не стоит воспринимать Водолеев как гениев. Некоторое преимущество им дает творческая жилка и умение быстро принимать решения, но они точно не сверхлюди.

Водолеи ненадежные

Тут есть частичка правды. Дело в том, что Водолеи часто меняют планы в последнюю минуту. Как бы они ни планировали дела, порой им просто хочется заниматься чем-то другим в самый ответственный момент. Старайтесь спрашивать их о том, не поменялись ли их планы. Они не станут вам врать.

Водолеи сделают все ради победы

Водолеи точно не станут предавать своих друзей, но многие почему-то думают, что ради повышения они пожертвуют даже самым сокровенным. Это не так, поскольку Водолеи не любят разрушать дружеские и деловые связи. Им просто незачем идти по головам ради своих целей, так как они понимают, что останутся в итоге в проигрыше.

Водолеи невоспитанные

Если Водолей не выполняет правила этикета, это не значит, что он неотесанный и невоспитанный. Все гораздо проще, ведь люди данного Знака делают все так, как удобно им. Порой это выглядит как прямой вызов нормам и правилам, но они не заинтересованы в конфликте.

Тут же стоит отметить и другой миф о том, что Водолеи — типичные бунтари, которые идут против системы. Как было сказано выше, они не бросают вызов и не делают ничего ради бахвальства. Они просто поступают так, как им удобно.

Водолеи не держат слово

Они не придают особого смысла словам, поэтому быстро забывают о том, что наобещали. Да, это не особо приятно, но чтобы такого не происходило, нужно фокусировать их внимание на всем, что они говорят. Напоминайте им о данных обещаниях, чтобы они о них не забывали, тогда все будет нормально.