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Ремастер Quake получил режим «Орда» и сюжетное дополнение Honey

Ремастер Quake получил режим «Орда» и сюжетное дополнение Honey


Издательство Bethesda улучшает оригинальный Quake, который вышел в формате переиздания в августе этого года на Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах. Не так давно для игры вышло обновление, которое добавило в ней поддержку мыши и клавиатуры на консолях. А сегодня разработчики выпустили апдейт, который добавил режим «Орды».

Режим «Орды» отсутствовал в оригинальном Quake. Для переиздания его разработала команда MachineGames. В режим «Орда» в Quake можно играть одному, с ботами или с друзьями (до 4 человек). Игроки должны сражаться с волнами врагов, зарабатывать серебряные ключи (за них улучшается оружие) и в конце (после 9 волны) заработать золотой ключ, чтобы полностью покинуть карту. У монстров есть шанс сбросить четверной урон и пентаграмму защиты (бонусы длятся 5 секунд после получения и исчезают, если не были подняты через 10 секунд). Для режима «Орда» студия MachineGames специально разработала 4 совершенно новые карты.


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Кроме того, в Quake добавили сюжетное дополнение Honey, в котором игроки должны «погрузиться в темноту, чтобы победить смертельную чуму, поражающую землю».

Напомним, что переиздание Quake доступно игрокам по подписке Game Pass.

Quake

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По материалам: newxboxone

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