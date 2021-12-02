Режим питания вымершего новозеландского орла указал, что орел был лысым

Вадим Карасев

Исследование костей вымершего орла Хааста показало, что эта обитавшая в Новой Зеландии птица охотилась на добычу более крупную, чем она сама. Она убивала своих жертв когтями и мощным клювом, а затем поедала их тела, предпочитая мягкие внутренние органы, подобно тому, как это делают современные кондоры и другие птицы-падальщики. Поэтому ученые предполагают, что голова орла Хааста была лишена перьев, как у птиц, питающихся телами крупных животных.

Кости этого орла описал в 1871 году немецкий ученый Юлиус фон Хааст, проведший большую часть жизни в Новой Зеландии и основавший Музей Кентербери в городе Крайстчерч. Ученый дал птице научное название Hieraaetus moorei, в котором родовое название образовано от греческих слов «крюк» и «орел», а видовое дано в честь Джорджа Генри Мура, владельца поместья Гленмарк, где были обнаружены кости. В легендах маори эта птица известна под названием «поукаи». Орел Хааста вымер около 600 лет назад из-за исчезновения своей основной пищи — крупных нелетающих птиц моа, истребленных охотниками-маори.

Орел Хааста обитал только на Южном острове Новой Зеландии. Его вес мог достигать 15 кг, что примерно на 30–40 % тяжелее самого крупного из ныне живущих орлов — южноамериканской гарпии (Harpia harpyja). Любопытно, что ближайший из ныне живущих родственников орла Хааста — это один из самых маленьких орлов в мире, австралийский орел-карлик (Hieraaetus morphnoides).

«Большинство орлов охотятся на добычу, которая меньше их, но орлы Хааста охотились на моа, которые могли весить до 200 кг, что в тринадцать с лишним раз превышает их собственный вес, — сказал доктор Пол Скофилд (Paul Scofield), старший куратор отдела естественной истории Музея Кентербери. — Кондоры также часто едят животных, которые намного крупнее их, поэтому логично, что у них были схожие пищевые привычки. В результате этого исследования мы можем представить, как орел Хааста бросается на моа, хватаясь своими огромными когтями и используя мощный клюв, чтобы нанести смертельный удар. Как только моа падает, орел направляется прямо к задней части черепа, кишкам и другим мягким органам».

Скофилд и его коллеги сравнили череп, клюв и когти орла Хааста с черепами пяти живых птиц-падальщиков и хищников. Они обнаружили, что клюв и когти орла Хааста были орлиными. Однако форма его нейрокраниума — части черепа, которая окружает мозг и служит ключевым индикатором пищевого поведения птиц, — больше всего напоминала андского кондора (Vultur gryphus). Кондор питается падалью или отнимает добычу у пумы. Он предпочитает мягкие внутренние органы животных. Его сходство с орлом Хааста предполагает, что последний, вероятно, также питался внутренними органами своей добычи.

Сходство типа питания орла Хааста и кондора заставляет предположить, что его голова и шея могли быть лишены перьев, как у кондора и большинства других стервятников. «Эта теория подтверждается рисунком маори в Пещере Орла на станции Крейгмор в Южном Кентербери, который, как предполагается, изображает поукаи или орла Хааста, — сообщают авторы исследования. — На рисунке тело орла окрашено в черный цвет, но его голова и шея не окрашены».

Результаты исследования описаны в статье, опубликованной журналом Proceedings of the Royal Society B.