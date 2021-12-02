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Рианна стала национальной героиней Барбадоса, но в сети обсуждают только ее новые модные образы

Рианна стала национальной героиней Барбадоса, но в сети обсуждают только ее новые модные образы

Вчера 33-летняя Рианна удостоилась звания национальной героини Барбадоса — ее родного государства. Певица приняла участие в торжественной церемонии инаугурации президента страны Сандры Мэйсон.

После того как Барбадос официально был объявлен республикой и вышел из-под власти Великобритании, премьер-министр государства Миа Моттли объявила певицу национальной героиней. Таким образом, РиРи стала второй женщиной в истории Барбадоса, удостоенной этого звания (первой была религиозный лидер в эпоху рабства Сара Энн Гилл).

Продолжай сиять как бриллиант и дальше и прославляй свой народ своими словами и действиями,

— сказала Моттли, сделав отсылку к песне звезды Diamonds.


Рианна

Для своего выхода в свет звезда выбрала шелковое оранжевое платье Bottega Veneta без бретелей и с открытой спиной и босоножки на шпильке в тон. Но модный выбор певицы понравился далеко не всем — в сети наряд Рианны раскритиковали, назвав его неуместным. Дело в том, что певица не надела бюстгальтер и ее грудь просвечивала через ткань.

Ее пиарщикам следовало подобрать ей более консервативный дресс-код для такого случая. Она выглядит неуместно в этом наряде. Ужасный лук. У нее есть собственная линия белья, но она его не носит. Платье отлично подошло бы для вечернего выхода, но не для мероприятия такого высокого уровня. Весь мир смотрит на ее соски, это неправильно,

— возмущаются в сети.



Президент Барбадоса Сандра Мэйсон и Рианна

Получать почетную награду Рианна пришла в другом наряде. Она надела белое мини-платье и удлиненный пиджак. Образ она дополнила серебристыми босоножками с ремешками. Но и на этот раз публика ее лук не оценила, назвав его ужасным.

Я ее очень люблю, она отличная певица, но ей нужно нанять стилиста,

— пишут в сети.


Рианна

Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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