Роскомнадзор ограничит работу еще шести VPN-сервисов

Роскомнадзор намерен ограничить использование еще шести VPN-сервисов. Это следует из сообщения на сайте ведомства.

Речь идет о таких сервисах, как Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel.

По мнению Роскомнадзора, они помогают обходить ограничения, способствуя получению доступа к запрещенной в РФ информации.

Ведомство направило запросы в компании и организации с просьбой сообщить, используются ли эти сервисы для обеспечения их работы.

Напомним, в июне Роскомнадзор ограничил доступ к VPN-сервисам VyprVPN и Opera VPN, а в сентябре - к Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN. Перед блокировкой ведомство направляло компаниям и организациям похожие запросы.