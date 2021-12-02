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Российские власти откроют доступ к госданным разработчикам нейросетей

Российские власти откроют доступ к госданным разработчикам нейросетей


Власти РФ назвали условия предоставления доступа к данным, в том числе секретным, для разработчиков систем искусственного интеллекта. Об этом пишет «Интерфакс».


Согласно проекту концепции Министерства цифрового развития, предполагается создание государственных операторов наборов данных, которых определят правительство и субъекты РФ.


Датасеты будут собираться на заявительной основе: по данным министерства, стоимость создания одного набора составляет не менее 1 млн рублей.


Операторы будут определять состав и источник данных, а также обезличивать информацию и обеспечивать доступ к наборам в зависимости от уровня защищенности.


Всего предполагается три класса данных:


  • общедоступные;
  • обезличенные конфиденциальные, содержащие банковскую, налоговую, медицинскую и другие тайны;
  • содержащие гостайну.

С датасетами из второго и третьего классов смогут работать лишь аккредитованные разработчики. Содержащие гостайну данные создатели алгоритмов смогут использовать только на инфраструктуре операторов без возможности скачивания.


По словам советника гендиректора Центра экспертизы и координации информатизации Министерства цифрового развития Андрея Никуличева, вопрос доступа к третьему классу данных все еще обсуждается:


«Мы должны четко знать, кому эти наборы данных нужны, каким образом они будут использоваться, какой социально-экономический эффект они будут приносить».


Согласно планам министерства, к открытым данным разработчики получат доступ в 2022 году, к обезличенным конфиденциальным — в 2023, а к содержащим гостайну — в 2024.


Для реализации концепции потребуется внести изменения в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О персональных данных» и «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».


Напомним, в мае Минцифры предложило продавать разработчикам нейросетей доступ к госданным.


В октябре Правительство РФ и крупнейшие российские компании подписали Кодекс искусственного интеллекта, регулирующий морально-этическую сторону использования технологии.


В ноябре в России объявили тендер на создание платформы с искусственным интеллектом, которая сможет провести психоанализ личности по записям в социальных сетях.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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