Российские власти откроют доступ к госданным разработчикам нейросетей

Власти РФ назвали условия предоставления доступа к данным, в том числе секретным, для разработчиков систем искусственного интеллекта. Об этом пишет «Интерфакс».

Согласно проекту концепции Министерства цифрового развития, предполагается создание государственных операторов наборов данных, которых определят правительство и субъекты РФ.

Датасеты будут собираться на заявительной основе: по данным министерства, стоимость создания одного набора составляет не менее 1 млн рублей.

Операторы будут определять состав и источник данных, а также обезличивать информацию и обеспечивать доступ к наборам в зависимости от уровня защищенности.

Всего предполагается три класса данных:

общедоступные;

обезличенные конфиденциальные, содержащие банковскую, налоговую, медицинскую и другие тайны;

содержащие гостайну.

С датасетами из второго и третьего классов смогут работать лишь аккредитованные разработчики. Содержащие гостайну данные создатели алгоритмов смогут использовать только на инфраструктуре операторов без возможности скачивания.

По словам советника гендиректора Центра экспертизы и координации информатизации Министерства цифрового развития Андрея Никуличева, вопрос доступа к третьему классу данных все еще обсуждается:

«Мы должны четко знать, кому эти наборы данных нужны, каким образом они будут использоваться, какой социально-экономический эффект они будут приносить».

Согласно планам министерства, к открытым данным разработчики получат доступ в 2022 году, к обезличенным конфиденциальным — в 2023, а к содержащим гостайну — в 2024.

Для реализации концепции потребуется внести изменения в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О персональных данных» и «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Напомним, в мае Минцифры предложило продавать разработчикам нейросетей доступ к госданным.

В октябре Правительство РФ и крупнейшие российские компании подписали Кодекс искусственного интеллекта, регулирующий морально-этическую сторону использования технологии.

В ноябре в России объявили тендер на создание платформы с искусственным интеллектом, которая сможет провести психоанализ личности по записям в социальных сетях.



