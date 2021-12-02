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Самые могущественные фэнтезийные злодеи

Самые могущественные фэнтезийные злодеи
1. Саурон.

Саурон начал свое существование как ангельское существо, или Майя, известная как Майрон («достойный восхищения»). Даже в этой форме Майрон считался одним из самых могущественных членов своего ордена. Однако Майрон попал под влияние Моргота (дьявола Средиземья Дж. Р. Р. Толкина) и стал Сауроном («ненавистным»). Саурон служил лейтенантом Моргота, пока последний не был изгнан в Пустоту. С этого момента Саурон стал главным злодеем Арды, или Средиземья.

2. Лорд Волдеморт.

Волан-де-Морт настолько силен, что весь волшебный мир боится назвать его имя. В детстве Том Реддл вырос в приюте, где причинял боль другим детям. В Хогвартсе он стал одержим своим наследием и собрал группу, которая стала Пожирателями смерти. Затем он приручил и освободил василиска, живущего в Тайной комнате, в попытке уничтожить студентов в Хогвартсе, которые, по его мнению, не были достойны там учиться.

3. Дормамму.

Переосмысление MCU классического злодея Доктора Стрэнджа Дормамму — чрезвычайно могущественное существо. Вонг описывает его как «Космического Завоевателя, Разрушителя миров. Существо безграничной силы …» Дормамму использует свою силу, чтобы превратить земных колдунов в своих фанатиков, чтобы они могли помочь ему в его поисках перенести его темное измерение на Землю.

4. Дэви Джонс.

Дэви Джонс начал свою жизнь не с щупальцами на лице; сначала он был обычным пиратом. Затем он влюбился в богиню по имени Калипсо, и она дала ему задание собрать души погибших в море. Отбыв этот долг в течение 10 лет на своем волшебном корабле «Летучий голландец», Джонс понял, что его бросила женщина, которую он любил. Затем он помог «Первому Братскому двору», собранию пиратских лордов, захватить и заключить Калипсо в ее человеческом обличье. На всякий случай Джонс вырезал собственное сердце и положил его в «Сундук мертвеца». Пока его сердце было в безопасности, он был бессмертен. Вскоре Джонс стал морским ужасом, вынимая моряков из обреченных кораблей, чтобы сформировать свою ужасную команду.

5. Имхотеп.

Мумия (также известная как Имхотеп) когда-то была советником фараона и намного сильнее, чем традиционный зомби, завернутый в туалетную бумагу. Еще при жизни он влюбился в любовницу фараона. Их роман, мягко говоря, не закончился хорошо, и оба погибли. В случае Имхотепа он был проклят и заживо мумифицирован. В 1920-е годы Имхотеп был случайно воскрешен группой искателей сокровищ. Как часть проклятия, положившего конец его жизни, ему были дарованы невероятные силы — в первую очередь, 10 казней Египта. Это означает — помимо управления ветром и песком — он может превращать воду в кровь, управлять стаями саранчи и вызывать нарывы ​​среди населения. Имхотеп также способен красть жизненную силу людей, что превращает его из мумии в нормального человека.

6. Малефисента.

Если честно, Малефисента в принципе может делать все, что хочет. В «Спящей красавице» она появляется на крестинах принцессы, и даже с объединенной силой добрых фей, короля и всех королевских армий ясно, что Малефисента все контролирует. Колдунья накладывает на принцессу сложное проклятие и просто уходит.

7. Мать Гренделя.

После того, как Беовульф убивает Гренделя, он обнаруживает, что есть гораздо более могущественный демон, с которым он должен сражаться: мама Гренделя. Когда мать Гренделя узнает, что ее сын убит, она ночью убивает некоторых людей Беовульфа. Беовульф идет на битву с ней и обнаруживает, что он абсолютно не подходит для этого существа (и это действительно о чем-то говорит, поскольку Беовульф — герой фэнтези, от которого родились все остальные герои фэнтези). Зная, что он не может победить ее, Беовульф вместо этого заключает сделку с матерью Гренделя. В обмен на то, что она сделает его королем, он подарит ей сына. Когда Беовульф возвращается в город, он лжет и говорит, что победил существо. Спустя годы, когда Беовульф становится королем, появляется могучий дракон и атакует его королевство. Это, конечно, его сын, которого он зачал с матерью Гренделя, и он погибает, сражаясь с ней. Дракон побежден, но мать Гренделя живет, чтобы соблазнить следующего короля.

8. Злая ведьма Запада.

Злая ведьма Запада, возможно, самая известная ведьма в истории кино. Появившись в «Волшебнике страны Оз», она наиболее известна тем, что терроризировала Дороти.

9. Тулса Дум.

В мире Конана-варвара Тулса Дум — могущественный волшебник и лидер безымянного культа змей. Еще будучи ребенком, Конан наблюдает, как его родители гибнут в набеге, возглавляемом Думом и его сектой. Это заставляет Конана отправиться в путешествие на всю жизнь, чтобы отомстить человеку, который сжег его деревню. Во время одной битвы в его продолжающейся кампании Дум убивает любовь Конана, Валерию, стреляя в нее змеей, как стрелой.
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По материалам: Sivator

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