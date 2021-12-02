Сбер и ООО «Авторесурс» объединила стратегическая задача

Байкальский банк Сбербанка выступил финансовым партнером ООО «Авторесурс» и предоставил компании кредит «бизнес-контракт»* на исполнение госконтракта по обеспечению топливными ресурсами электростанций Катангского района. Совместными усилиями выполнена стратегическая задача по подготовке северных территорий Иркутской области к отопительному сезону, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка. Компания ООО «Авторесурс» занимается оптовой торговлей топлива и его транспортировкой, является активным участником госзакупок для нужд муниципальных предприятий Иркутской области.

Дмитрий Лясковский, заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка:

— Наш банк сотрудничает с ООО «Авторесурс» с 2016 года и результатом этого партнерства является решение задачи топливного обеспечения северных территорий Приангарья. Для выполнения требований госконтрактов в рамках 44-ФЗ мы поддерживаем «Авторесурс» кредитными ресурсами, а предприятие в свою очередь выполняет задачу бесперебойных поставок топлива и мазута в труднодоступные территории.

Отличительной особенностью кредита, выданного Сбербанком на исполнение госконтракта, является формат его обеспечения. В данном случае — обеспечением выступает сам контракт (залог имущественных прав по нему), что позволяет организации-заемщику не изыскивать дополнительные активы для залога. Особым условием для ООО «Авторесурс» стало и установление гибкого графика освоения кредита и его погашения.

Сергей Давыдов, директор ООО «Авторесурс»:

— Вопрос снабжения теплом и электричеством населенных пунктов Катанского района Иркутской области в зимний сезон имеет особое значение и свои климатические особенности. Электростанциям муниципалитетов для бесперебойной работы требуется топливо, а его завоз в труднодоступные территории в основном осуществляется по так называемому «зимнику». И нашей компании, при участии в госконтрактах на поставки топлива, всегда крайне важно уложиться в сроки, чтобы успеть обеспечить поселки топливом до крепких морозов, и, в то же время- когда погода позволит нашей технике проехать по сложным маршрутам. Сбер в этом вопросе наш надежный партнер, благодаря своевременно предоставленному кредиту, нам, как и в предыдущие годы, удалось своевременно и качественно решить жизненно-важную для населения отдаленных территорий задачу. Сбербанк не только поддержал нас своими ресурсами, но и предложил нашей компании гибкие условия по исполнению кредита, что, безусловно, делает выданный бизнес – контракт и незаменимой финансовой подушкой, и ресурсом для исполнения обязательств пред заказчиком, в данном случае — северными территориями.

* Бизнес-контракт – это кредит для финансирования действующих или уже реализованных контрактов. Более подробно об условиях оформления бизнес-контрактов в Сбербанке для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно узнать на сайте банка.

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